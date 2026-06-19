Δωρεάν Μετοχές για Στελέχη της CrediaBank μέσω Κεφαλαιοποίησης Αποθεματικού

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με την εξουσία που του παραχωρήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.03.2026, με βάση το Άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 18.06.2026 να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά €29.164, μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 583.280 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» και οι «Νέες Μετοχές»). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας απαιτείται η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026, σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας (οι «Δικαιούχοι»).

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας δεν διαθέτουν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς αυτή έχει πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του προαναφερόμενου αποθεματικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσό των €99.781.641,45, διαιρούμενο σε 1.995.632.829 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών (€0,05) η καθεμία.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με επόμενες ανακοινώσεις σχετικά με τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους Δικαιούχους, την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας στο - [- -].