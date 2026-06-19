ΕΕΝΜΑ:-Ικανοποίηση-για-το-εθνικό-σχέδιο-εφαρμογής-του-fueleu

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Την ικανοποίησή της για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκφράζει η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) μέσω ανακοίνωση της. Η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αφορά τη διαχείριση των εσόδων από τις κυρώσεις του κανονισμού FuelEU Maritime, θεσμοθετώντας την κατεύθυνσή τους στο Πράσινο Ταμείο με αποκλειστικό σκοπό…

Την ικανοποίησή της για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκφράζει η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) μέσω ανακοίνωση της. Η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αφορά τη διαχείριση των εσόδων από τις κυρώσεις του κανονισμού FuelEU Maritime, θεσμοθετώντας την κατεύθυνσή τους στο Πράσινο Ταμείο με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης του στόλου και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων θέτουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης των πόρων του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS) στον ίδιο μηχανισμό, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την κατανομή των κεφαλαίων στους δικαιούχους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΕΝΜΑ:

Η ΕΕΝΜΑ χαιρετίζει τη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) που αποτελεί πάγια και διαρκή αξίωση της Ένωσής μας αλλά και του European Shortsea Network (ESN) με την οποία έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο το οποίο ορίζει ότι τα έσοδα από τις κυρώσεις του Κανονισμού FuelEU Maritime θα χαρακτηρίζονται νομικά ως «πράσινοι πόροι» αλλά και ότι αυτά θα αποδίδονται απευθείας σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου και θα χρηματοδοτούν αποκλειστικά τη πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Επιπρόσθετα, ευελπιστούμε στη ταχεία και άμεση σύνταξη των κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα διαθέσουν με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο τα έσοδα Fuel EU στους τελικούς δικαιούχους (πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες, φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ναυτιλιακής ενεργειακής μετάβασης).

Τέλος, η ΕΕΝΜΑ προσμένει την ένταξη και των εσόδων από το ETS στο παραπάνω Ταμείο, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί και να θωρακιστεί η πλήρης επιστροφή των πόρων που προέρχονται «από τη ναυτιλία στη ναυτιλία» και να διευκολυνθούν με τον τρόπο αυτό οι πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια για την εγκατάσταση συστημάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκταση στη πράσινη μετάβαση.