Επένδυση 14,8 εκατομμυρίων ευρώ από τη Lidl Ελλάς για νέο κατάστημα στη Σαντορίνη

Η Lidl Ελλάς, αφοσιωμένη στην αποστολή της για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών, εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στη Σαντορίνη, στην περιοχή Μεσαριά, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

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Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, το νέο, σύγχρονο κατάστημα αντικατέστησε το παλιό της περιοχής, παρέχοντας έναν ανανεωμένο, άνετο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η συνολική επένδυση για το έργο ανήλθε στα 14.860.000€, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια.

Το νέο κατάστημα διαθέτει ιδιαίτερο σχεδιασμό, ενσωματώνοντας στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένο πλήρως με το μοναδικό φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού.

Με επιφάνεια πώλησης 916 τ.μ., το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια βελτιωμένη, γρήγορη και ευχάριστη εμπειρία αγορών. Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες και παροχές περιλαμβάνονται:

Σύγχρονα Ταμεία : Περιλαμβάνει συνολικά 10 ταμεία, εκ των οποίων τα 6 είναι self-checkout και 4 παραδοσιακά, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στις συναλλαγές.

: Περιλαμβάνει συνολικά 10 ταμεία, εκ των οποίων τα 6 είναι self-checkout και 4 παραδοσιακά, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στις συναλλαγές. Ανανεωμένα τμήματα : Διαθέτει υπερσύγχρονο Bake Off με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και ψωμί που παρασκευάζονται καθημερινά, καθώς και ανελκυστήρα πελατών για εύκολη πρόσβαση.

: Διαθέτει υπερσύγχρονο Bake Off με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και ψωμί που παρασκευάζονται καθημερινά, καθώς και ανελκυστήρα πελατών για εύκολη πρόσβαση. Εξωτερικές υποδομές: Περιλαμβάνει νέο, εργονομικό στέγαστρο για τα καρότσια, διευκολύνοντας την κίνηση των καταναλωτών.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη κινητικότητα και την άνετη πρόσβαση:

Χώρος Στάθμευσης : Διαθέτει συνολικά 111 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 98 γενικές, 7 θέσεις για ΑμεΑ και 6 θέσεις φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

: Διαθέτει συνολικά 111 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 98 γενικές, 7 θέσεις για ΑμεΑ και 6 θέσεις φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ηλεκτροκίνηση: Από την πρώτη μέρα λειτουργίας είναι διαθέσιμος 1 φορτιστής ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με προοπτική για μελλοντική επέκταση σε έως και 6 θέσεις φόρτισης.

Για τη Lidl Ελλάς, η επένδυση αυτή υπερβαίνει τους αριθμούς και τα τετραγωνικά μέτρα. Συνιστά μια ζωντανή υπόσχεση προς την τοπική κοινωνία της Σαντορίνης: τη δέσμευση να υποστηρίζει καθημερινά τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Με σεβασμό στην κυκλαδίτικη ταυτότητα, έμφαση στη βιωσιμότητα και στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, το νέο κατάστημα λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος αγορών, αλλά και ως νέος κόμβος συνάντησης, υποστήριξης και ανάπτυξης για ολόκληρο το νησί.