Ευρωπαϊκό-Συμβούλιο:-Σημαντικές-διαφωνίες-για-το-Πολυετές-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο-2028-2034

Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034), αναδείχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, η συνεδρίαση του οποίου ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης», ενώ υπάρχει συμφωνία ότι «θα πρέπει να αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες της ΕΕ».

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Οι ίδιοι πόροι αναδεικνύονται σε κεντρικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το πλαίσιο εργασίας παραμένει υπό διαμόρφωση, με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελούν τη βάση της συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται και «προθυμία να συνεχιστεί η εργασία πάνω στις ιδέες που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Τέλος, σύμφωνα με τα επίσημα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ιρλανδική Προεδρία καλείται να προχωρήσει τις εργασίες για το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο έως τον Οκτώβριο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, τίθεται ως στόχος η ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος του 2026, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νέου προϋπολογισμού από το 2028, καθώς «μια συμφωνία πριν από το τέλος του 2026 θα επέτρεπε την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων το 2027, κάτι που είναι απαραίτητο, ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να φτάνει στους δικαιούχους χωρίς διακοπή τον Ιανουάριο του 2028».

Μερτς: Τα ποσά πρέπει να μειωθούν

Πάντως, ο καγκελάριος της πλουσιότερης χώρας της Ένωσης κατέστησε σαφές ένα πράγμα: «Τα ποσά πρέπει να μειωθούν», απαντώντας στο προτεινόμενο σχέδιο δαπανών ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. «Η πρόταση που βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι είναι σαφώς υπερβολικά υψηλή. Τα ποσά πρέπει να μειωθούν», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

«Και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι μπορούμε να δαπανήσουμε μόνο τα χρήματα που διαθέτουμε πραγματικά. Και θα επαναλάβω σήμερα, για άλλη μια φορά, το αίτημά μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην προχωρήσουμε προς αύξηση του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και γι’ αυτό η γερμανική θέση σε αυτό το θέμα είναι πολύ σαφής.»

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