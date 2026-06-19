Η-αεροπορική-που-προχώρησε-σε-μείωση-30%-στην-αμοιβή-της-ceo-επειδή…-αεροσυνοδοί-μέθυσαν-πριν-από-πτήση

Πολλά είναι τα πράγματα σχετικά με την Ιαπωνία που μπορούν να ξενίσουν ένα δυτικό. Ένα από αυτά είναι η εταιρική κουλτούρα της χώρας και οι συνέπειες που μπορεί να έχει η συμπεριφορά των εργαζομένων, ακόμα και των χαμηλόβαθμων, στις απολαβές των ανώτερων στελεχών.

Στην πιο πρόσφατη περίπτωση, η Japan Airlines ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι επεβλήθη στη διευθύνουσα σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας, Μιτσούκο Τοτόρι, προσωρινή μείωση μισθού λόγω ενός «περιστατικού που σχετίζεται με το αλκοόλ» στο οποίο εμπλέκονται μέλη του πληρώματος καμπίνας, ένα περιστατικό που η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά σοβαρή διοικητική αποτυχία».

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Μιλώντας στο Business Insider, εκπρόσωπος της Japan Airlines ανέφερε ότι η Τοτόρι θα δει μείωση 30% στη μηνιαία αμοιβή της για δύο μήνες «για να αποδείξουμε την ευθύνη μας για αυτό το περιστατικό».

Πέρα από την Τοτόρι, άλλα δύο στελέχη που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια και τις λειτουργίες καμπίνας θα δουν μείωση μισθού 20% για ένα μήνα, έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος της αεροπορικής. Όλοι οι άλλοι διευθυντές και τα εκτελεστικά στελέχη θα έχουν μείωση 10% για ένα μήνα.

Το περιστατικό

Τα πειθαρχικά μέτρα ελήφθησαν μετά από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από δύο αεροσυνοδούς την παραμονή μιας εσωτερικής πτήσης, ανέφερε το Kyodo News.

Η πολιτική της εταιρείας ορίζει ότι οι αεροσυνοδοί δεν μπορούν να πίνουν αλκοόλ πέραν ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πριν από μια πτήση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για το περιστατικό, ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας απολύθηκε, ενώ ένα άλλο μέλος του πληρώματος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος της Japan Airlines.

«Μέσω αυτών των μέτρων, καταδεικνύουμε την ασυμβίβαστη δέσμευσή μας στην ενίσχυση της εποπτείας μας και στην εφαρμογή θεμελιωδών οργανωτικών μεταρρυθμίσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για τις διαρθρωτικές αδυναμίες που επέτρεψαν αυτό το περιστατικό και για την ανεπάρκεια των προηγούμενων μέτρων ασφαλείας μας».