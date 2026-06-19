Η-Γαλλία-κινητοποιεί-13-δισεκ.-ευρώ-για-την-χρηματοδότηση-τεχνολογικών-εταιρειών

Η Γαλλία κινητοποεί 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη χρηματοδότηση θεσμικών επενδυτών στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας Tibi για τη χρηματοδότηση γαλλικών και ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή.

Η νέα φάση στοχεύει να ανεβάσει το κονδύλιο στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2030, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση που έχει κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας από το 2020 σε σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου VivaTech στο Παρίσι.

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Το υπουργείο δήλωσε ότι το 50% των επενδύσεων στο πλαίσιο της νέας φάσης θα κατευθυνθεί προς εταιρείες deeptech.

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

Στους νέους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται η αμοιβαία ασφαλιστική εταιρεία Carac, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF, ο όμιλος μεταφορών του Παρισιού RATP, οι αμυντικοί όμιλοι Naval Group και MBDA, και ο δορυφορικός φορέας Eutelsat, ο οποίος ανοίγει νέα καρτέλα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στην υποστήριξη των γαλλικών αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) και στην υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να επεκταθούν, παραμένοντας παράλληλα αγκυροβολημένες στη Γαλλία και την Ευρώπη.

Η νέα φάση έχει επίσης ισχυρότερη ευρωπαϊκή εστίαση, για την υποστήριξη πανευρωπαϊκών κεφαλαίων που είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν εταιρείες τεχνολογίας μέσω μεγαλύτερων γύρων χρηματοδότησης.

- Reuters