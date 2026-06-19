Η Ρωσία ξεμένει από καύσιμα — και από χρόνο

Η εποχή του εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου της Δυτικής Σιβηρίας φαίνεται να φτάνει στο τέλος της για τη Ρωσία. Αυτό δημιουργεί έναν δημοσιονομικό περιορισμό που η Μόσχα δύσκολα θα αντισταθμίσει μέσω συγκρούσεων ή κατασκευής αφηγημάτων. Με τον χρόνο, η συρρικνούμενη παραγωγική ικανότητα της χώρας αναμένεται να αποδυναμώσει τη δυνατότητά της να ασκεί γεωπολιτική επιρροή. Στην επόμενη πενταετία, ωστόσο, ενδέχεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα — αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης, αν το Κρεμλίνο αποφασίσει να δράσει στρατιωτικά πέραν της Ουκρανίας, προτού τα οικονομικά του πλεονεκτήματα διαβρωθούν περαιτέρω.

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Η αντίσταση στη γεωλογική παρακμή δεν προσελκύει την ίδια προβολή με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δραστηριότητες στα κοιτάσματα της Σιβηρίας, του Βόλγα, της Κασπίας και της Αρκτικής συχνά στερούνται της δημοσιογραφικής «αξίας» που αποδίδεται στις μάχες. Είτε καλύπτονται από τα μέσα είτε όχι, τα βαρέλια από αυτά τα κοιτάσματα —ή η έλλειψή τους— θα αποτελέσουν κατά πάσα πιθανότητα τον βασικό μοχλό των στρατηγικών αποφάσεων της Ρωσίας, της στρατιωτικής της ικανότητας και της παγκόσμιας επιρροής της.

Οι τάσεις στην παραγωγή πετρελαίου της χώρας δεν φαίνεται να ευνοούν τη Μόσχα. Ο πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Πετρελαίου του Κρατικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Αλμέτιεφσκ σημείωνε σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2025: «Ναι, η εποχή του εύκολου πετρελαίου τελείωσε. …Δεν θα υπάρξουν πια πετρελαιοπίδακες». Η παρακμή αυτή έχει άμεσες δημοσιονομικές προεκτάσεις. Παραπέμποντας στη ρήση του Κικέρωνα ότι «τα νεύρα του πολέμου» απαιτούν «ανεξάντλητο απόθεμα χρήματος», οι χρηματοδοτικές προσπάθειες του Κρεμλίνου μπορούν να συμπυκνωθούν είτε στην απευθείας πώληση πετρελαίου είτε στην έμμεση αξιοποίησή του μέσω συμφωνιών «δανείων έναντι πετρελαίου». Λιγότερα χρήματα σημαίνουν, επομένως, λιγότερη στρατιωτική ισχύ με την πάροδο του χρόνου.

Οι ηγέτες κρατών προσεγγίζουν συνήθως τις πολεμικές πράξεις βάσει μιας στάθμισης κινδύνου-οφέλους, που συνδυάζει φιλοδοξία και συναίσθημα με οικονομικούς και βιομηχανικούς υπολογισμούς — μεταξύ άλλων, για το πώς μια εκστρατεία μπορεί να διεξαχθεί και να συντηρηθεί. Τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του ρωσοουκρανικού πολέμου, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει προσηλωμένος στη σύγκρουση, παρά το σημαντικό οικονομικό κόστος και τους εσωτερικούς κινδύνους. Ωστόσο, τόσο η διατήρηση στρατιωτικών επιλογών όσο και η προετοιμασία για το μέλλον απαιτούν μακροπρόθεσμες, ουσιαστικές εισροές χρήματος.

Γι’ αυτό και η παραγωγή πετρελαίου είναι ίσως ο πιο κρίσιμος δείκτης για την αποτίμηση της ικανότητας της Ρωσίας να ασκεί διεθνή επιρροή, να συντηρεί την πολεμική της προσπάθεια και να ανασυγκροτείται για νέα πλήγματα κατά της Ουκρανίας — και, ενδεχομένως, για μελλοντικές ενέργειες κατά της Πολωνίας, των κρατών της Βαλτικής και τμημάτων της Κεντρικής Ασίας.

Πώς το πετρέλαιο επηρεάζει την επιρροή της Ρωσίας

Η Ρωσία παρήγαγε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια αργού την ημέρα το 2024 — ποσοστό που ισοδυναμεί με το 11% της παγκόσμιας προσφοράς εκείνη τη χρονιά — με πληθυσμό λιγότερο από τον μισό των ΗΠΑ και οικονομία περίπου 15% μικρότερη από εκείνη του Τέξας. Έτσι, μεγάλο μέρος της παραγωγής της κατευθύνεται στις εξαγωγές, γεγονός που καθιστά τη Ρωσία προμηθευτή συστημικής σημασίας, με ανάλογο εισόδημα —περίπου 120 δισ. δολάρια σε έσοδα από πετρέλαιο το 2024— και γεωπολιτική επιρροή.

Η επιρροή αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι το πετρέλαιο διαπερνά τη σύγχρονη ζωή. Παραμένει το πιο ευρέως διαπραγματεύσιμο εμπόρευμα στον κόσμο, με ετήσιο παγκόσμιο τζίρο που ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια, όγκο 100 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα και μέση τιμή 60 δολαρίων ανά βαρέλι — πάνω από τριπλάσια αξία σε σχέση με το σύνολο των ημιαγωγών που πωλήθηκαν παγκοσμίως το 2024. Το πετρέλαιο είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανταλλάξιμο. Μετά την εισβολή των ρωσικών τανκς στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το πετρέλαιο τύπου Urals που θα κατέληγε σε ευρωπαίους αγοραστές ανακατευθύνθηκε εύκολα προς την Κίνα, την Ινδία και άλλες εναλλακτικές αγορές.

Οι σημαντικές εκπτώσεις, που προέκυψαν από τον κίνδυνο για τη φήμη και τις κυρώσεις, κατέστησαν το ρωσικό πετρέλαιο ελκυστικότερο για πελάτες του Παγκόσμιου Νότου — αν και οι ίδιοι αγοραστές συνεχίζουν να παραλαμβάνουν φορτία ακόμη και καθώς η διαφορά τιμής με τους διεθνείς δείκτες αναφοράς του αργού στενεύει. Με λίγα λόγια: αν οι ρωσικές εταιρείες καταφέρουν να φέρουν βαρέλια σε ένα λιμάνι ή σε έναν αγωγό εξαγωγής, θα βρεθεί αγοραστής να πληρώσει γι’ αυτά. Οι τάσεις, όμως, στην παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας δείχνουν ότι λιγότερα βαρέλια θα είναι διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας

Η γεωλογική κόπωση —η σταδιακή εξάντληση των κοιτασμάτων— βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα ρωσικά πετρελαιοφόρα πεδία. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, η παραγωγή αποδυναμώνεται. Οι παραγωγοί διανοίγουν γεωτρήσεις σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Επιπλέον, το ποσοστό των οριζόντιων γεωτρήσεων —που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε μεγαλύτερο τμήμα ενός πετρελαιοφόρου σχηματισμού από μία μόνο γεώτρηση— ανέβηκε από περίπου 15% το 2011 σε σχεδόν 60% το 2025. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε υποχώρηση από το 68% του 2024, πιθανότατα λόγω έλλειψης κεφαλαίων και στροφής σε φθηνότερες, λιγότερο τεχνολογικά απαιτητικές κάθετες γεωτρήσεις. Κι όμως, η παραγωγή εξακολουθεί να μειώνεται.

Η Ρωσία μετατρέπεται από υπερδύναμη φυσικών πόρων σε διαχειριστή της εξάντλησής τους. Στην πετρελαϊκή «καρδιά» της χώρας, το Χάντι-Μανσίσκ της Δυτικής Σιβηρίας —που αντιστοιχεί σε περίπου 40% της εθνικής παραγωγής— η παραγωγή υποχωρεί σταθερά από το 2009. Από το 2019 έως το 2024, η παραγωγή στο Χάντι-Μανσίσκ μειώθηκε κατά πάνω από 14%, ενώ και η υπόλοιπη Ρωσία είδε την παραγωγή της να πέφτει κατά σχεδόν 9% (Διάγραμμα 1). Οι ρωσικές εταιρείες έχουν εντοπίσει επιπλέον κοιτάσματα στην Ανατολική Σιβηρία και την περιοχή της Κασπίας, όχι όμως σε κλίμακα ικανή να αντισταθμίσει τη φθίνουσα παραγωγή των πεδίων της Δυτικής Σιβηρίας.

Διάγραμμα 1 — Ρωσική παραγωγή αργού πετρελαίου, Ιανουάριος 1993–Απρίλιος 2026 - Energy Information Administration, -, OPEC. Σημ.: Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν το συμπύκνωμα (lease condensate).

Μπορούν να αναστραφούν αυτές οι πτώσεις; Η παραγωγή πετρελαίου είναι συνήθως προϊόν μιας φόρμουλας: ένας δυναμικός πολλαπλασιασμός γεωλογίας, τεχνολογίας, κεφαλαίου και τιμών πετρελαίου ισούται συνολικά με την παραγωγή. Η Ρωσία διαθέτει ακόμη σημαντικό γεωλογικό δυναμικό — όπως μαρτυρούν οι εμπιστευτικές συνομιλίες τουλάχιστον μίας μεγάλης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας με τον ρωσικό κρατικό κολοσσό Rosneft, τις οποίες αποκάλυψε η Wall Street Journal τον Αύγουστο του 2025. Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός του ελέγχου της.

Απομένουν, λοιπόν, η τεχνολογία και το κεφάλαιο ως παράγοντες στους οποίους η χώρα μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή. Για τη Ρωσία, η πρόσβαση σε τεχνολογία και κεφάλαιο είναι συνάρτηση της γεωπολιτικής, καθώς οι παρεμβάσεις της Μόσχας σε γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ουκρανία, έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων. Οι δυτικές κυρώσεις περιόρισαν προοδευτικά την πρόσβαση τόσο σε τεχνολογία όσο και σε κεφάλαιο, στον απόηχο της κατάληψης της Κριμαίας το 2014, της στήριξης ενός πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία την περίοδο 2014–2022, και της πλήρους εισβολής του 2022 — η οποία οδήγησε σε έναν πόλεμο σχεδόν πέντε ετών που εξακολουθεί να μαίνεται.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο επιτρέπει τις γεωτρήσεις στην κλίμακα και τον ρυθμό που απαιτούνται για να αντισταθμιστούν οι φυσικές πτώσεις της παραγωγής και να διατηρηθεί —ή, όπου είναι εφικτό, να αυξηθεί— η παραγωγή. Στην πρώτη δεκαετία της έκρηξης του σχιστολιθικού πετρελαίου, οι αμερικανοί παραγωγοί δαπάνησαν πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Αν υποθέσουμε ότι οι δαπάνες για υπηρεσίες πετρελαιοπηγών ισούνται με τα δύο τρίτα των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών —περίπου η αναλογία που ισχύει για τη Ρωσία— τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής δαπάνησαν περίπου εξαπλάσιο ποσό από εκείνο των ρωσικών παραγωγών το 2024, σε δολάρια. Ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τις μετριαστικές επιδράσεις της υποτίμησης του ρουβλιού στο τοπικό κόστος υπηρεσιών, το χάσμα παραμένει σημαντικό.

Η ικανότητα των ρωσικών εταιρειών να αυτοχρηματοδοτούν επενδύσεις στο αναγκαίο για τη διατήρηση της παραγωγής επίπεδο είναι, κατά πάσα πιθανότητα, περιορισμένη. Βάσει εκτιμήσεων του συγγραφέα, οι επίσημες ρωσικές γνωστοποιήσεις για το συνολικό κόστος παραγωγής υποδηλώνουν περιθώριο, μετά την κάλυψη λειτουργικών, κεφαλαιουχικών και λοιπών δαπανών, της τάξης του 30–40%. Οι πολεμικές οικονομικές πιέσεις, σε συνδυασμό με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια και άλλες υποδομές, ενδέχεται να φέρουν το μεικτό περιθώριο επί των εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πιο κοντά στο 25%.

Με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από εξαγωγές αργού και προϊόντων περίπου 120 δισ. δολαρίων, ένα μεικτό περιθώριο 25% θα σήμαινε 30 δισ. δολάρια. Αν η ρωσική κυβέρνηση επέβαλλε πολεμικές εισφορές που θα απορροφούσαν το μισό αυτού του περιθωρίου —ένα ιδιαίτερα πιθανό ενδεχόμενο— τότε τα εναπομείναντα 15 δισ. δολάρια ετησίως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επανεπένδυση στη μελλοντική παραγωγή. Οι μέτοχοι δεν θα ελάμβαναν μερίσματα ή άλλη τακτική απόδοση, αλλά, δεδομένης της πολεμικής κινητοποίησης της ρωσικής οικονομίας, θα αποδέχονταν κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στέρηση. Κι όμως, ακόμη και με περισσότερα κεφάλαια, οι προσπάθειες των τελευταίων ετών έδειξαν ότι η διάνοιξη περισσότερων γεωτρήσεων και η τοποθέτηση περισσότερου χάλυβα στο έδαφος δεν στάθηκαν ικανές να αναζωογονήσουν την παραγωγή.

Τεχνολογία

Η τεχνολογία ενισχύει την επίδραση του κεφαλαίου που αναπτύσσεται, ιδίως όταν εμπλέκονται παλαιότερα κοιτάσματα και πιο σύνθετοι σχηματισμοί — ακριβώς η κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ρωσικές εταιρείες στη Δυτική Σιβηρία. Όταν λειτουργεί επιτυχώς, η ικανότητα της τεχνολογίας να αυξάνει τις αποδόσεις του κεφαλαίου τονώνει με τη σειρά της τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνολογιών γεώτρησης και παραγωγής. Γι’ αυτό και η H&P, κορυφαία αμερικανική εταιρεία γεωτρήσεων, μπορεί από μόνη της να διανοίξει το 2023 περίπου το 70% του συνολικού μήκους που πέτυχαν όλοι μαζί οι παραγωγοί και οι εταιρείες γεωτρήσεων στη Ρωσία στο ίδιο διάστημα — αλλά με το ένα έβδομο των γεωτρύπανων.

Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο στην ξηρά, αλλά και για τα απαιτητικά υπεράκτια έργα της Αρκτικής, τα οποία το Κρεμλίνο βλέπει ως δυνητικό αντιστάθμισμα στην πτώση της Δυτικής Σιβηρίας. Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις για το έργο Vostok Oil —που βρίσκεται πάνω από 1.700 μίλια βορειοανατολικά της Μόσχας— κάνουν λόγο για 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στη μέγιστη απόδοση. Ωστόσο, το κόστος ανάπτυξής του προβλέπεται να φτάσει έως και τα 130 δισ. δολάρια. Θα μπορούσε η Μόσχα να αυτοχρηματοδοτήσει την πλήρη ανάπτυξή του; Ίσως, αλλά οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε τεχνολογία θα δημιουργούσαν ουσιαστικά εμπόδια, ενώ το υψηλό κόστος θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος ευκαιρίας, καθώς θα απαιτούσε την εκτροπή κεφαλαίων από άλλες δραστηριότητες.

Η ικανότητα της Ρωσίας να αυτοχρηματοδοτεί τα έργα της έχει σημασία, διότι τα ξένα κεφάλαια δύσκολα θα είναι διαθέσιμα. Όταν τελειώσει ο ρωσοουκρανικός πόλεμος, πολλές εταιρείες ενδέχεται να διστάσουν να επενδύσουν στη Ρωσία, δεδομένου ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει νέα σύγκρουση, να απαλλοτριώσει περιουσιακά στοιχεία ή να επιβάλει νέους φορολογικούς όρους αφού οι ξένοι επενδυτές έχουν ήδη τοποθετήσει κεφάλαια σε ένα έργο.

Τέλος, οποιοδήποτε δυνητικό ρωσικό περιουσιακό στοιχείο παραγωγής πετρελαίου —ακόμη και υπό μια διαρκή εκεχειρία στην Ουκρανία— θα ανταγωνιζόταν για κεφάλαια με άλλα παρόμοια έργα ανά τον κόσμο. Τα κοιτάσματα στην Αργεντινή, τη Γουιάνα, το Ιράκ, την περιοχή του Περσικού Κόλπου και αλλού στην αμερικανική ήπειρο παρουσιάζουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προφίλ με μικρότερο «υπερεδαφικό» (πολιτικό και θεσμικό) κίνδυνο από εκείνα μιας γεωπολιτικά ασταθούς Ρωσίας.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις της μειωμένης ρωσικής παραγωγής

Η φθίνουσα ρωσική παραγωγή θα επηρεάσει την Κίνα, την Ινδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής — με ιδιαίτερη όμως οξύτητα τους μετασοβιετικούς γείτονες της Ρωσίας.

Για την Κίνα και την Ινδία, η Ρωσία θα εμφανίζεται ως λιγότερο ελκυστικός εταίρος εφόσον η παραγωγή της συνεχίσει να φθίνει. Για τον Καναδά, κάθε χαμένο ρωσικό βαρέλι σημαίνει επιπλέον χώρο αγοράς για το βαρύ, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργό από τις πετρελαιοφόρες άμμους της Αλμπέρτα. Για τις ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, αν η Ρωσία διαθέτει λιγότερα πετρελαϊκά έσοδα με τον χρόνο, η Μόσχα θα παραμένει μεν διαρκής απειλή, αλλά θα βλέπει ταυτόχρονα να διαβρώνεται η ικανότητά της να πληρώνει στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό. Για τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, ένας μειούμενος αριθμός ρωσικών βαρελιών ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου. Ο εν εξελίξει πόλεμος στο Ιράν και οι αναταράξεις στο Στενό του Χορμούζ συσκοτίζουν προς το παρόν αυτή την υποκείμενη στρατηγική πραγματικότητα· καθώς όμως κατασκευάζονται διαδρομές παράκαμψης, πολλαπλοί προμηθευτές της Μέσης Ανατολής θα έχουν εδραιώσει μια πιο ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Ειδικότερα για τους μετασοβιετικούς γείτονες της Ρωσίας, η μειωμένη παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να σημαίνει μια αυξημένη περίοδο αστάθειας την επόμενη πενταετία — ιδίως αν η ρωσική ηγεσία κρίνει ότι το παράθυρο για στρατιωτική δράση κλείνει, εξαιτίας της δομικής υποχώρησης των πετρελαϊκών εσόδων. Από την άλλη, η μειωμένη παραγωγή και τα μειωμένα έσοδα θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις προσπάθειες αποτροπής και να προετοιμάσουν το έδαφος για ένα μέλλον όπου η Μόσχα θα διαθέτει ουσιαστικά μικρότερη ικανότητα να μετατρέπει τις εδαφικές της φιλοδοξίες σε στρατιωτικές ενέργειες.

Λιγότερο πετρέλαιο, αυξημένος κίνδυνος

Η αποφασιστικότητα της Ρωσίας δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Το πετρέλαιο υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική πολιτική βιωσιμότητα του Πούτιν και τη διεθνή θέση της χώρας. Είναι απολύτως πιθανό η γεωτρητική δραστηριότητα να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα ρεκόρ της σοβιετικής εποχής μέσα στην επόμενη τριετία. Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν, επίσης, να προσφέρουν προσωρινή ανάσα — όπως κατέδειξε το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Επιπλέον, η Ρωσία διαθέτει και άλλους πόρους — φυσικό αέριο, μέταλλα, άνθρακα, πωλήσεις πυρηνικού καυσίμου και στρατιωτικού εξοπλισμού — ο συνδυασμός όμως όλων αυτών δεν αναμένεται να ισοφαρίσει τα προπολεμικά πετρελαϊκά της έσοδα. Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει περιορίσει σημαντικά το δυναμικό πωλήσεων όπλων, καθώς οι πιθανοί αγοραστές ανησυχούν για τις δυτικές κυρώσεις και παρακολουθούν ταυτόχρονα μια σειρά από νατοϊκά και αυτόχθονα ουκρανικά οπλικά συστήματα να υπερτερούν των ρωσικής κατασκευής.

Τα πιο εύκολα προσβάσιμα αποθέματα της χώρας εξαντλούνται, χωρίς σαφή αντικατάσταση. Τα βαρέλια που απομένουν είναι, επίσης, δυσκολότερο και ακριβότερο να παραχθούν. Υπό ίσες λοιπές συνθήκες, αυτό υποδηλώνει ότι η ικανότητα της Ρωσίας να μετατρέπει τον πλούτο των πόρων της σε στρατιωτική ισχύ θα αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερους περιορισμούς. Δύο βασικά στρατηγικά συμπεράσματα προκύπτουν:

Οι περιορισμοί στα πετρελαϊκά έσοδα θα ενταθούν κατά πάσα πιθανότητα, εις βάρος της μακροπρόθεσμης συνολικής εθνικής ισχύος της Ρωσίας.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι αναμένεται να αυξηθούν, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να αντιληφθεί ότι διαθέτει περιορισμένο παράθυρο για να ασκήσει αξιόπιστα στρατιωτική δράση εναντίον άλλων μετασοβιετικών κρατών και γειτόνων του ΝΑΤΟ.

Λόγω των περιορισμών στην παραγωγή και στη δημιουργία εσόδων, η Ρωσία ενδέχεται να μοιάζει ολοένα περισσότερο με μια γιγάντια ευρασιατική Βόρεια Κορέα —έντονα εξοπλισμένη πυρηνικά, δομικά απομονωμένη και οικονομικά ευάλωτη— παρά με τη στρατιωτική υπερδύναμη που πολλοί φαντάζονταν πριν από τον ρωσοουκρανικό πόλεμο. Η επόμενη δεκαετία θα είναι μια δυναμική περίοδος προσαρμογής, με ανάλογο στρατηγικό κίνδυνο και ανάλογες απαιτήσεις αποτροπής. Το ΝΑΤΟ ενδέχεται έτσι να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα από τα δυσκολότερα σύνολα προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει ίσως από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.