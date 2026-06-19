Η Holcim, μητρική του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Xella

Η Holcim ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Xella, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά τοιχοποιίας, με αναμενόμενες καθαρές πωλήσεις που θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ το 2026. Αυτή η κίνηση διευρύνει το χαρτοφυλάκιο δομικών λύσεων της Holcim, προσθέτοντας κορυφαία brands που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο της νέας δόμησης όσο και της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται τα προκατασκευασμένα αρθρωτά συστήματα τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) Ytong και Hebel, τα στοιχεία τοιχοποιίας πυριτικού ασβεστίου Silka, καθώς και η ορυκτή μόνωση Multipor.

Τα συγκεκριμένα brands υποστηρίζονται από την καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία blue.sprint, η οποία συνδυάζει τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και Building Information Modelling (BIM) για να συνδέσει την ψηφιακή διαχείριση με τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό επιτρέπει έξυπνους κατασκευαστικούς διαδικασίες και έγκαιρη παράδοση στα εργοτάξια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Η Xella, η οποία εδρεύει στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους και έχει παρουσία σε 22 ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε:

«Αυτή η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική NextGen Growth 2030 της Holcim, επιταχύνοντας το στόχο μας να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης στη βιώσιμη δόμηση. Επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υψηλής προστιθέμενης αξίας δομικών λύσεων με σημαντικά brands όπως τα Ytong, Hebel, Silka και Multipor, η εξαγορά θα επιτρέψει στη Holcim να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένα, βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας.

Επιπλέον, ενισχύει τις δυνατότητες της Holcim να προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις που ενσωματώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές σύγχρονων έργων βιώσιμης δόμησης, από την κυκλικότητα και την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση μέχρι τον έξυπνο σχεδιασμό και την αρθρωτή κατασκευή. Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά τους περισσότερους από 4.000 εργαζομένους της Xella στην οικογένεια της Holcim».

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε pro forma πολλαπλασιαστή EBITDA 8,9x για το 2026, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί σε 6,9x μετά την επίτευξη ετήσιων συνεργειών ύψους 60 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο έτος. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και στις ελεύθερες ταμειακές ροές από το πρώτο έτος, καθώς και θετική επίδραση στην απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά το τρίτο έτος.