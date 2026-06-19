Ισραήλ-και-Χεζμπολάχ-συμφώνησαν-σε-εκεχειρία-που-ξεκίνησε-σήμερα-Παρασκευή,-σύμφωνα-με-το-reuters

«Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που ξεκινά στις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή», δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, με τα διεθνή μέσα να αναφέρουν από το πρωί πως οι εχθροπραξίες των δύο πλευρών ήταν, ουσιαστικά, ο λόγος που ακυρώθηκε η συνάντηση των Αμερικανών με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία.

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«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ διαμόρφωσαν τη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν. «Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε η ίδια πηγή. Την έναρξη της εκεχειρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Κανάλι 13, ο οποίος, ωστόσο, πρόσθεσε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο και αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν. #عاجل | القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: نحن الآن في وقف لإطلاق النار وإذا لم يهاجمنا حزب الله فإنه ليس وقت حرب من جهتنا pic.twitter.com/ARdOL5cAwx — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 19, 2026 nn”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Twitter” data-area=”Default”>

Η Χεζμπολάχ προχώρησε στην άμεση εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός

Στο μεταξύ, δύο πηγές της σιιτικής οργάνωσης ανέφεραν στο Reuters ότι η Χεζμπολάχ εφάρμοσε την εκεχειρία αμέσως μόλις ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

«Πυρά» της Τεχεράνης σε Ουάσινγκτον και Ισραήλ

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει έναν «μόνιμο πόλεμο», μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ανέφερε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» έπειτα από τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή.

«Αυτό δεν είναι ένα παραλήρημα ενός τυχαίου γενοκτόνου παρανοϊκού. Είναι δημόσια ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού καθεστώτος. Η γενοκτονική λατρεία θανάτου με έδρα το Τελ Αβίβ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Απειλεί όλους τους ανθρώπους. Το μόνο της ενδιαφέρον είναι ο μόνιμος πόλεμος», έγραψε ο Αραγτσί στην πλατφόρμα Χ.

This is not a rant by a random genocidal lunatic. It’s a public post by the national security minister of the Israeli regime. The genocidal death cult headquartered in Tel Aviv is a threat to all of humanity. It threatens all humans. Its only interest is permanent war. pic.twitter.com/7t5bcpafs0 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 19, 2026

Παράλληλα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν άμεση ευθύνη για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, καταδικάζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ και προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ανέφερε ότι η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας κατανόησης που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το Ιράν θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία των συμφερόντων, της ασφάλειας και των συμμάχων του.

Οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει στο Ιράν πως το Ισραήλ δεν προτίθεται να κλιμακώσει στον Λίβανο

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μεταφέρει στο Ιράν ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει» τις δικές της επιθέσεις. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «η Χεζμπολάχ ήταν εκείνη που παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» και ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, κάτι που έχει μεταφερθεί στην ιρανική πλευρά.

Προηγουμένως, το CNN είχε μεταδώσει ότι το Ιράν είχε ζητήσει διαβεβαιώσεις πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο θα σταματήσουν πριν συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας κατανόησης.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται» τον Λίβανο, κατηγορώντας – από τη δική της πλευρά – το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, λίγες ώρες μετά τη φονική επίθεση που προηγήθηκε με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

«Η Ισλαμική Αντίσταση θα παραμείνει σε επιφυλακή απέναντι σε κάθε επιθετικότητα. Οι μαχητές της θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους», ανέφερε η οργάνωση, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η ίδια παραβίασε την εκεχειρία και υποστηρίζοντας ότι «ο εχθρός ουδέποτε τήρησε καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ο Λιβανέζος βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν έχει ενημερώσει την οργάνωση πως οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς την εφαρμογή μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα κάλεσε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να απορρίψει οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με το Ισραήλ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Ουάσιγκτον για την επιβολή και εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.