Κίνα:-Ξεπέρασαν-τα-20.000-δρομολόγια-οι-διεθνείς-εμπορευματικές-αμαξοστοιχίες-της-ευρύτερης-περιοχής-του-Κόλπου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στις 3 Ιουνίου, η εμπορευματική αμαξοστοιχία Κίνας-Ευρώπης με αριθμό X8186 αναχώρησε από τον Ανατολικό Κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών (Οδικών-Σιδηροδρομικών) της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ (Δυτικός Σταθμός της πόλης Ζεντσένγκ), έμφορτη με ηλεκτρονικά είδη και οικιακές συσκευές, με προορισμό το χερσαίο λιμένα του Χοργκός.

Το συγκεκριμένο δρομολόγιο σηματοδότησε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο σωρευτικός όγκος των διεθνών τρένων της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου Γκουανγκντόνγκ-Χονγκ Κονγκ-Μακάο ξεπέρασε τα 20.000 για φέτος. Η αξία των εμπορευμάτων υπερέβη τα 9 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 40%, με τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία να αναδεικνύουν την ισχυρή δυναμική του εξωτερικού εμπορίου της περιοχής.

Η εμπορευματική αμαξοστοιχία Κίνας-Ευρώπης αποτελεί την κύρια δύναμη για τις διεθνείς μεταφορές της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου. Από την εναρκτήρια διαδρομή του 2013 έως σήμερα, το δίκτυο μετρά περισσότερα από 5.000 δρομολόγια, έχοντας διακινήσει φορτία συνολικής αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων γιουάν και βάρους περίπου 2,8 εκατομμυρίων τόνων, εξυπηρετώντας περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις και συνδέοντας πάνω από 20 πόλεις της Ευρασίας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι εισαγωγές και εξαγωγές των 9 ηπειρωτικών πόλεων της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου ανήλθαν σε 2,45 τρισεκατομμύρια γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 19,7%, πράγμα που αποτελεί το ιστορικό υψηλό για την αντίστοιχη περίοδο.

Το πρώτο τετράμηνο, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου σκαρφάλωσε στα 3,37 τρισεκατομμύρια γιουάν, συνεισφέροντας σχεδόν το ένα τέταρτο της πανεθνικής αύξησης.

Πλέον, η Περιοχή μεταβαίνει από τις αποκλειστικά θαλάσσιες μεταφορές στις συνδυασμένες θαλάσσιες-σιδηροδρομικές μεταφορές, με τις διεθνείς αμαξοστοιχίες να αναδεικνύονται σε κινητήριο μοχλό της διασυνοριακής χερσαίας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αποτελεί το κλειδί για τη συνεχή επέκταση του δικτύου. Οι σιδηροδρομικές αρχές της Καντόνας, σε συνεργασία με τις τελωνειακές και συνοριακές αρχές, προώθησαν ένα μοντέλο ταχείας εκτελώνισης και βελτιστοποίησαν τις διαδικασίες.

Μετά την ψηφιακή αναβάθμιση, ο χρόνος φορτοεκφόρτωσης ανά συρμό στο Διεθνές Λιμάνι της Καντόνας μειώθηκε από τις 6 στις 4 ώρες, ενώ η ταχύτητα εκτελώνισης βελτιώθηκε κατά περίπου 30%.

Χάρη σε έναν μηχανισμό καθημερινής επικοινωνίας για τον ακριβή συντονισμό των φορτίων, επιτυγχάνεται η άμεση φόρτωση των εμπορευμάτων κατά την άφιξή τους και η ταχεία αναχώρηση των συρμών, διευκολύνοντας σημαντικά τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των μεταφερόμενων αγαθών. Ενώ στο παρελθόν κυριαρχούσαν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, σήμερα τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του συνόλου.

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο έχει διευρυνθεί σε 79 κατηγορίες και 10.000 είδη, καλύπτοντας τομείς όπως τα οχήματα νέας ενέργειας και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι εξαγωγές των λεγόμενων «Τριών Νέων» (ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες λιθίου, φωτοβολταϊκά) και drones από την Περιοχή κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο.

Παράλληλα, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες εξακολουθεί να βελτιώνουν τις τεχνικές φόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο μεταφοράς των προϊόντων τεχνολογίας αιχμής προς τις διεθνείς αγορές.

Το μοντέλο «Αμαξοστοιχία Κίνας-Ευρώπης + Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο» κερδίζει επίσης έδαφος με ταχείς ρυθμούς.

Ο χρόνος μεταφοράς μέσω σιδηροδρόμου αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ το κόστος περιορίζεται στο ένα πέμπτο των αεροπορικών, ικανοποιώντας απόλυτα τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με την έναρξη της πρώτης σιδηροδρομικής «γραμμής εξπρές» για το ηλεκτρονικό εμπόριο από την Περιοχή, τα εμπορεύματα φτάνουν απευθείας στη Βουδαπέστη σε μόλις 15 ημέρες, ανοίγοντας περαιτέρω τους διαύλους προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι εν λόγω διεθνείς αυτές εμπορευματικές συνδέσεις αποφέρουν απτά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στην τοπική κοινωνία.

Συνδυάζοντας ταχύτητα και χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι άνοιξαν νέους εξαγωγικούς ορίζοντες για περισσότερες από 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξωτερικού εμπορίου.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του κλάδου προσελκύει και ενισχύει περιφερειακές δραστηριότητες logistics, αποθήκευσης και μεταποίησης, δημιουργώντας πολυάριθμες θέσεις εργασίας και επιτρέποντας στους κατοίκους της περιοχής να απασχοληθούν κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Το ορόσημο των 20.000 δρομολογίων αποτελεί ένα νέο ορόσημο. Οι διεθνείς αμαξοστοιχίες της Ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου έχουν πάψει προ πολλού να είναι απλώς μια εφοδιαστική δίοδος· αποτελούν πλέον μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη, αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και φέρνει την Περιοχή ακόμα πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο.