Λέιν:-Δύσκολο-να-υποστηρίξει-κανείς-ότι-η-ΕΚΤ-δεν-έπρεπε-να-αυξήσει-τα-επιτόκια

Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να είχε αποφύγει την αύξηση του κόστους δανεισμού αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

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Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να είχε αποφύγει την αύξηση του κόστους δανεισμού αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι έπρεπε να είχαμε παραμείνει» στο 2%, δήλωσε ο Λέιν στο συνέδριο Natixis International SSA την Παρασκευή στο Παρίσι, επικαλούμενος τον πληθωρισμό που βρίσκεται πάνω από τον στόχο, αλλά την ανθεκτικότητα τόσο στην οικονομία της ευρωζώνης όσο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της περιοχής, όπως επισημαίνει το -.

«Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που αυξήσαμε το επιτόκιο», είπε. «Είναι αρκετά απλό» πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στο 2,25% από 2% την περασμένη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό μετά την αύξηση του κόστους πετρελαίου από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες παρέμειναν αμετάβλητες, με ορισμένους αναλυτές να αμφισβητούν την απόφαση της ΕΚΤ.

Ωστόσο, ενώ οι αγορές έχουν περιορίσει τα στοιχήματα για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, εξακολουθούν να προβλέπουν μια ακόμη κίνηση το 2026. Επιπλέον, οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή θα παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω βήματα για τον περιορισμό τους.

«Υπάρχουν αρκετές αυξήσεις κόστους που πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός θα είναι πάνω από 3% για το υπόλοιπο του έτους», δήλωσε ο Λέιν, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες παρατηρήσεις.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Ιρλανδός αξιωματούχος δήλωσε ότι το ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους, με το οποίο η πολιτική της ΕΚΤ δεν περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, έχει αυξηθεί από 2,25 σε 2,50.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο οργανισμός με έδρα τη Φρανκφούρτη θα μπορούσε να αυξήσει ξανά τα επιτόκια χωρίς να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία.