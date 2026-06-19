Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στο ΑΔΜΗΕ: Προοπτικές και προσεχείς εξελίξεις

Ο ΑΔΜΗΕ έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του εκτενούς επενδυτικού του προγράμματος, καθώς και μια ανανεωμένη μετοχική σύνθεση από επιφανή διεθνή funds, μετά την υπερκάλυψη κατά 14 φορές του ζητούμενου ποσού.

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Η άντληση 250 εκατ. ευρώ από την αγορά εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 1 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από το Δημόσιο και τη κινεζική State Grid. Μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην προσφορά περιλαμβάνονται γνωστά infrastructure και hedge funds, καθώς και μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία που αναζητούν επενδύσεις με σταθερές, ρυθμιζόμενες αποδόσεις, όπως αυτές που προσφέρει ο ΑΔΜΗΕ.

Τρία από αυτά τα funds διακρίνονται, σύμφωνα - τραπεζικές πηγές, τόσο για την αξία της συμμετοχής τους όσο και για τη φήμη τους στον τομέα των επενδύσεων σε Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ενεργειακές εταιρείες.

* Το Atlas Infrastructure είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους επενδυτές στις υποδομές, με διαχειριζόμενα κεφάλαια άνω των 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με γραφεία στο Λονδίνο και το Σίδνεϊ, και έχει επενδύσει σε κορυφαίους Ευρωπαίους Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSOs).

* Η Norges Bank Investment Management, το κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας, με αξία άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει συμμετοχή 1,69% στον ΑΔΜΗΕ και αναγνωρίζεται για τις επενδύσεις της σε ενεργειακές υποδομές.

* Το hedge fund Covalis, με έδρα το Λονδίνο και χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των 1,6 δισ. δολαρίων, είναι επίσης σημαντικός παίκτης στην αγορά των ενεργειακών utilities.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια θα είναι η έκβαση για αυτούς τους επενδυτές, καθώς και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές ανέρχονται συνολικά σε 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 14 φορές το ζητούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

Παρόλο που η αγορά γνώριζε ότι 70 εκατ. από το συνολικό ποσό είχαν «κλειδώσει» από τον cornerstone επενδυτή, την Capital Group, οι προσφορές ανήλθαν σε 19 φορές το ζητούμενο ποσό, δηλαδή τα υπόλοιπα 180 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η ανάλυση δείχνει ότι τα 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το ξένο βιβλίο προσφορών και τα 700 εκατ. ευρώ από το ελληνικό, ενώ το retail προήλθε στο σύνολό του.

Αν συγκρίνουμε την περίπτωση του ΔEΗ, όπου η ζήτηση υπερέβη τα 4 δισ. ευρώ με τελική κάλυψη 18 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές), μπορεί κανείς να φανταστεί τις προκλήσεις που θα προκύψουν στην κατανομή των μετοχών για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, όπου η υπερκάλυψη ήταν 14 φορές.

Μελλοντικές εξελίξεις και τρία μεγάλα έργα

Με την κάλυψη των 250 εκατ. ευρώ από την αγορά, διασφαλίστηκε και το σύνολο της ΑΜΚ των 1 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο είναι «κλειδωμένο» από το Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, και τη State Grid που ελέγχει το 24%. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα συνεισφέρει 530 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, με περίπου 370 εκατ. να προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 240 εκατ. από τη State Grid.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 4,05 ευρώ και οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 24 Ιουνίου.

Η επόμενη ημέρα προσδιορίζεται από την μετάβαση από το σχεδιασμό στην πρακτική εφαρμογή για την ολοκλήρωση τριών σημαντικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, αυτές των Δωδεκανήσων, του Β. Αιγαίου και της δεύτερης γραμμής με την Ιταλία, με τον Διαχειριστή να προετοιμάζεται να «κλειδώσει» συμβάσεις, χρηματοδοτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Στο άμεσο μέλλον, θα υπογραφούν οι συμβάσεις για τα καλωδιακά τμήματα εναλλασσόμενου ρεύματος που θα συνδέσουν τα Δωδεκάνησα και το Β. Αιγαίο, ώστε να ενταχθούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη κοινή συνέντευξη τύπου των ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Holding από τον αντιπρόεδρο Γιάννη Μάργαρη.

Για το πρώτο τμήμα, Θράκη-Λήμνος, Κως-Ρόδος, Λέσβος-Λήμνος και Λέσβος-Χίος, έχει αναδειχθεί η Fulgor (Ελληνικά Καλώδια) ως ανάδοχος.

Για το επόμενο τμήμα, που περιλαμβάνει τις συνδέσεις Ρόδος–Κάρπαθος, Αλιβέρι (GIS)-Σκύρος, Σάμος-Κως, Σκύρος-Λέσβος, Χίος-Σάμος, Αίγινα-Μέγαρα και Κεφαλονιά-Κυλλήνη, ανάδοχος είναι η ιταλική Prysmian. Ταυτόχρονα, προχωρά η διαδικασία για τους 11 υποσταθμούς στα νησιά.

Σε ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, την διασύνδεση συνεχούς ρεύματος Κορίνθου-Κως, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών για το καλωδιακό τμήμα, και αναμένονται σύντομα οι προσφορές πρώτης φάσης για τους σταθμούς μετατροπής που θα εγκατασταθούν σε Κόρινθο και Κω. Το έργο αυτό είναι κρίσιμο για τη σύνδεση των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Στόχος είναι και τα τρία έργα να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η φάση της κατασκευής.

Το τρίτο σημαντικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί από την ΑΜΚ αφορά τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, όπου αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η αξιολόγηση των προσφορών για τις έρευνες του βυθού, σε συνεργασία με τον Ιταλό Διαχειριστή (TERNA). Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027 ή αρχές του 2028, αποτελώντας τη βάση για τον ακριβή σχεδιασμό της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Παράλληλα, ΑΔΜΗΕ και TERNA εργάζονται στην προετοιμασία των σταθμών μετατροπής και στις προδιαγραφές των καλωδίων, ενώ ο κάθε Διαχειριστής ωριμάζει τα έργα που απαιτούνται στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα για την ένταξη της δεύτερης διασύνδεσης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2033.