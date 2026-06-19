Μετρό-Αθήνας:-149,5-εκατ.-για-την-αναβάθμιση-συρμών-και-εγκατάσταση-κλιματιστικών

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας.

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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, η πράξη «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υποσταθμών Έλξης», εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021 – 2027, με δικαιούχο τις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.

Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149.515.883,55€ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120.577.325,44€ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του στόλου των επιβατικών συρμών των Γραμμών 2 και 3, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ., καθώς και η προσέλκυση νέων χρηστών από άλλα ιδιωτικά μέσα, με την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.