Μουζάκης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ανακοινώνεται ότι, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνου-Νικολάου Νιάρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 03.06.2026, αποφάσισε την ανασυγκρότησή του ως εξής:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

1. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και νόμιμος αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΔΣ,

4. Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Σαράντης Χιώτης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

(α) Επιτροπή Ελέγχου: Γεώργιος Μέγας, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνιος Χλουβεράκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Ειρήνη Σαράντη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

(β) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών: Αντώνιος Χλουβεράκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Ειρήνη Σαράντη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαράντης Χιώτης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω ανασυγκρότηση παραμένει όπως καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30.01.2023, λήγοντας στις 30.01.2029.