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    vodafone-cu-και-snappi-δίνουν-τα-χέρια,-νέα-προνόμια-για-τους-χρήστες
    Vodafone CU και Snappi δίνουν τα χέρια, νέα προνόμια για τους χρήστες

    Νέα συνεργασία μεταξύ Vodafone CU και Snappi, προσφορά προνομίων για χρήστες

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η Vodafone CU και η Snappi επεκτείνουν την στρατηγική τους συνεργασία, παρέχοντας στους χρήστες περισσότερα προνόμια, αυξημένη ευελιξία και μια σύγχρονη, πλήρως ψηφιακή τραπεζική εμπειρία που διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

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    Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι συνδρομητές της Vodafone CU και οι νέοι χρήστες της Snappi έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα αναβαθμισμένο welcome offer, κερδίζοντας 25 ευρώ κατά την έναρξη λογαριασμού, και αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό τραπεζικό περιβάλλον σχεδιασμένο για τις ανάγκες της νέας γενιάς.

    Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από cashback ύψους 2 ευρώ σε κάθε ανανέωση υπολοίπου Vodafone CU μέσω της εφαρμογής Snappi, προσφέροντας έτσι επιπλέον αξία στις καθημερινές τους συναλλαγές.

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