Νέα χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στην ιχθυοκαλλιέργεια

Ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 4 εκατ. ευρώ ενεργοποιείται για τη χωροταξική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών, συγκεκριμένα για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027».

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Η πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απευθύνεται αποκλειστικά στους διαχειριστές των ΠΟΑΥ και έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου λειτουργικού πλαισίου για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

Η χρηματοδότηση προβλέπει δημόσια ενίσχυση 50% καθώς και αντίστοιχη ιδιωτική συμμετοχή 50%, με συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 4 εκατ. ευρώ. Η διαχειριστική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει έργα συνολικού ύψους έως και 110% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της δράσης.

Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειες προστασίας από περιστατικά ρύπανσης, μελέτες και τεχνικές εκθέσεις, εξοπλισμό γραφείων και πληροφορικής, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, αμοιβές ειδικών συμβούλων και προσωπικού, καθώς και δράσεις ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 29 Δεκεμβρίου 2028 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ενώ οι εγκριθείσες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Η πρόσκληση θέτει ελάχιστο προϋπολογισμό έργου 30.000 ευρώ και στοχεύει στην ένταξη 25 έργων σε εθνικό επίπεδο.