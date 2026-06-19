Νέο κατάστημα Pakketo στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Η Pakketo A.E., μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στο τομέα των επίπλων και του home décor στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός νέου καταστήματος στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Πειραιά, εντός του Εμπορικού Κέντρου Ρέντη (Πειραιώς 165, 18233).

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο κατάστημα λειτουργεί ως κατάστημα λιανικής, αλλά και ως εκθεσιακός χώρος HO.RE.CA., ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην Αττική.

Η Pakketo έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην λιανική και χονδρική πώληση επίπλων και διακοσμητικών, με ισχυρή παρουσία τόσο στο φυσικό δίκτυο (5 showrooms σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του pakketo.com, ενώ διαθέτει εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες.

Πρόσφατα εγκαινίασε ένα υπερσύγχρονο κατάστημα Franchise στην Πριστίνα του Κοσόβου. Οι πωλήσεις της Pakketo συνεχίζουν να αυξάνονται και το 2026, με τα έσοδα του 2025 να ξεπερνούν τα 23,3 εκατ. ευρώ, και αναμένονται αυξήσεις της τάξης του 25% μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το Νέο Κατάστημα στον Πειραιά

Το κατάστημα στον Ρέντη εκτείνεται σε 1000 τ.μ., αποτελεί τον 5ο φυσικό χώρο του δικτύου pakketo και είναι ο πρώτος εκθεσιακός χώρος επίπλων και διακοσμητικών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Εξυπηρετεί:

Ιδιώτες: παρέχοντας πρακτικές, ποιοτικές και προσιτές λύσεις για τον οικιακό χώρο

Επαγγελματίες HO.RE.CA.: παρέχοντας εξοπλισμό για εστίαση, ξενοδοχεία, καφέ και καταλύματα

Αγορά και Ανάπτυξη

Η ελληνική αγορά επίπλων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα €1,8 δισ. το 2024, με αυξητικές τάσεις στη ζήτηση, ειδικότερα στον τομέα HO.RE.CA., λόγω της ανόδου του τουρισμού και των επενδύσεων σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Η επέκταση του pakketo στον Πειραιά αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, που στοχεύει στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στην ενίσχυση του HO.RE.CA. ως αναπτυξιακού μοχλού.

Η εταιρεία ήδη εξάγει σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Κόσοβο, με συνολικό μέγεθος αγοράς άνω των €4,6 δισ. και συνεχίζει τις επενδύσεις στην οργανική ανάπτυξη και στο φυσικό δίκτυο καταστημάτων.