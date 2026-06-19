Οι δισεκατομμυριούχοι μέτοχοι της SpaceX – Η σχέση τους με τον Έλον Μασκ

Γνωρίστε την Γκουίννε Σότγουελ, τον Μπρετ Τζόνσεν, τον Λουκ Νόσεκ και τον Αντόνιο Γκαρσία. Τι θέση έχουν στην SpaceX. Η σχέση τους με τον Έλον Μασκ.

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Η ανεπανάληπτη IPO της SpaceX εκτόξευσε τον πλούτο του ιδρυτή της και διευθύνοντος συμβούλου, Έλον Μασκ, σε πάνω από 1 τρισ. δολάρια, αλλά δεν είναι ο μόνος που βλέπει τεράστια κέρδη. Η είσοδος της SpaceX στη Wall Street δημιούργησε επίσης χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους – και είδε τα μερίδια ορισμένων μετόχων να ξεπερνούν το όριο του 1 δισ. δολαρίων.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX ξεπέρασε την Amazon και -για λίγο- τη Microsoft. Με τις απώλειες της Πέμπτης, ωστόσο, η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώθηκε σε 2,43 τρισ. δολάρια, παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της μετρά άνοδο 37% μετά το ιστορικό ντεμπούτο της την περασμένη εβδομάδα, με το CNBC να εντοπίζει αρκετούς μετόχους -από τους πρώτους επενδυτές μέχρι τα στελέχη εταιρειών με μακρά εμπειρία- με μερίδια αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η Valor Equity Partners κατέχει ένα μερίδιο αξίας περίπου 96,6 δισ. δολαρίων, το οποίο ανήκει κυρίως στους πελάτες της εταιρείας. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας -και μακροχρόνιος συνεργάτης του Μασκ- Αντόνιο Γκαρσία υπηρετεί επί του παρόντος στο διοικητικό συμβούλιο της SpaceX. Γνώρισε τον Μασκ πριν από 25 χρόνια μέσω του κοινού τους φίλου Ντέιβιντ Σακς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Valor ήταν προηγουμένως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla και πέρυσι πέρασε χρόνο συνεργαζόμενος με τον Μασκ στο πλαίσιο της DOGE της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και τις κυβερνητικές δαπάνες. Ο Λουκ Νόσεκ είναι συνιδρυτής μιας από τις προηγούμενες επιχειρήσεις του Μασκ, της PayPal και υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της SpaceX από το 2008. Το μερίδιό του στην εταιρεία αξίζει 6,3 δισ. δολάρια.

Συνίδρυσε τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων Founders Fund, μαζί με τον Πίτερ Τιλ, και το Gigafund, και ήταν επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepMind πριν από την εξαγορά της από την Google. Η Γκουίννε Σότγουελ ήταν μία από τις πρώτες προσλήψεις του Μασκ στην SpaceX, ενώ ηγείται επί του παρόντος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.

Όπως και ο Νόσεκ, είναι μία από τους μεγαλύτερους μετόχους της SpaceX, με το μερίδιό της να αξίζει 2,4 δισ. δολάρια. Ο Μπρετ Γιόνσεν, είναι ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX και εντάχθηκε στην SpaceX το 2011. Είναι υπεύθυνος για τη μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική και τις οικονομικές λειτουργίες της εταιρείας, ενώ υπηρέτησε προηγουμένως στις εταιρείες τσιπ Broadcom και Mindspeed Technologies. Το μερίδιό του στην SpaceX αξίζει 1,2 δισ. δολάρια.