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    Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ,-ΔΥΠΑ-22-έως-26-Ιουνίου
    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 22 έως 26 Ιουνίου

    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 22 έως 26 Ιουνίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

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    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
    • Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.
    • Από τις 22 έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:

    Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:

    • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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