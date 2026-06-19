Ο-ΟΠΕΚ-απορρίπτει-τις-προβλέψεις-ΙΕΑ-για-πλεόνασμα-πετρελαίου-και-βλέπει-ισχυρή-ζήτηση-έως-το-2030

Ο ΟΠΕΚ απέρριψε την την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για σημαντικό πλεόνασμα πετρελαίου το 2027, λέγοντας ότι τέτοιες προβλέψεις δεν υποστηρίζονται από συγκεκριμένα δεδομένα.

Ο ΟΠΕΚ διατήρησε την πρόβλεψή του για ισχυρή παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου τα επόμενα τέσσερα χρόνια την Πέμπτη και αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη άποψή του, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζήτηση θα κορυφωθεί.

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Η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί στα 113,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2030 από 105,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025, ανέφερε ο ΟΠΕΚ στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες προβλέψεις πετρελαίου 2026, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπό του.

Τα στοιχεία για το 2025 παρουσιάζουν μικρή μεταβολή και η πρόβλεψη για το 2030 παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την περσινή έκθεση.

Ο ΟΠΕΚ έχει αυξήσει σταθερά τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις του για τη ζήτηση πετρελαίου τα χρόνια που ακολούθησαν την πανδημία COVID-19, η οποία το 2020 είχε προκαλέσει συρρίκνωση της ζήτησης.

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που ο ΟΠΕΚ αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις το 2026, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε τους εξαγωγείς του Κόλπου να προβούν σε τεράστιες περικοπές στις εξαγωγές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα του ΟΠΕΚ για σχεδόν 60 χρόνια, σόκαραν τα άλλα μέλη αποχωρώντας από τον οργανισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), Χάιτχαμ αλ-Γκάις, επέκρινε την έκθεση που δημοσίευσε ο IEA την Τετάρτη, η οποία εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2027, ενώ η ζήτηση θα αυξηθεί μόνο κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

- Reuters, CNBC