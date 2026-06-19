Παληού σε Genco μετά την ψηφοφορία: «Η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή»

Η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση οδήγησε σε μια σαφή νίκη της υπάρχουσας διοίκησης της Genco, καθώς οι έξι εν ενεργεία σύμβουλοι επανεκλέχθηκαν με ποσοστά κοντά στο 90% των ψήφων που δεν ελέγχονταν από τη Diana. Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν και την περίφημη «poison pill», έναν μηχανισμό προστασίας που αποτρέπει τη Diana από το να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της πέρα από το 15%.

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Ωστόσο, η ελληνική εταιρεία δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη διεκδίκηση. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, Σεμίραμις Παληού, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν μειώνει τη δέσμευση της εταιρείας να αποκτήσει τη Genco, ισχυριζόμενη ότι η πρόταση προσφέρει σημαντική αξία στους μετόχους της αμερικανικής εταιρείας.

Η Diana έχει ήδη υποβάλει τέσσερις προτάσεις εξαγοράς, με την τελευταία να εκτιμά τη Genco στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή, συνδυάζοντας μετρητά και μετοχές της Diana. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η προσφορά αντιπροσωπεύει premium 53% σε σύγκριση με την τιμή της μετοχής πριν από την έναρξη της διαδικασίας και διαθέτει πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1,43 δισ. δολαρίων από έξι διεθνείς τράπεζες.

«Η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή», δήλωσε η Σεμίραμις Παληού, καλώντας τη διοίκηση της Genco να εξετάσει σοβαρά την πρόταση και να αρχίσει διάλογο για μια συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία για όλους τους μετόχους.