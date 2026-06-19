Παπασταύρου: Στις 14 – 24 Φεβρουαρίου 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εκτιμήσεις για τον στόχο «Ασωπός» είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

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Από τις 14 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, στον στόχο «Ασωπός-1» του Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, δηλαδή την άνοιξη του 2027, αναμένεται να υπάρχει μια πρώτη σαφής εικόνα για το εάν η χώρα διαθέτει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα και μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια ανάπτυξης παραγωγής φυσικού αερίου. Αυτά ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των ερευνών υδρογονανθράκων αλλά και τις εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Υδρογονάνθρακες: Ανοιχτή σε νέες συνεργασίες η Helleniq Energy – Συντονισμένες εργασίες σε Block 10 και Α2

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι εκτιμήσεις για τον στόχο «Ασωπός» είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πρόκειται για κοίτασμα που εκτιμάται ότι μπορεί να φθάνει έως και τα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα πολλαπλάσια της ετήσιας κατανάλωσης της Ελλάδας, η οποία κυμαίνεται στα 6-7 δισ. κυβικά μέτρα.

Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτείται ψυχραιμία, καθώς μόνο η ερευνητική γεώτρηση μπορεί να επιβεβαιώσει εάν το κοίτασμα υπάρχει και αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Όπως είπε, η πιθανότητα επιτυχίας της γεώτρησης εκτιμάται στο 16%, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό για τα δεδομένα του κλάδου των υδρογονανθράκων. Παράλληλα υπενθύμισε ότι ακόμη και η Νορβηγία χρειάστηκε 17 γεωτρήσεις μέχρι να βρει το πρώτο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιταχύνει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι η παρουσία τόσο της ExxonMobil όσο και της Chevron στην Ελλάδα αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας. Όπως ανέφερε, η Chevron διεύρυνε πρόσφατα την παρουσία της συμμετέχοντας σε ακόμη μία παραχώρηση στο Νότιο Ιόνιο μαζί με τη Helleniq Energy.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα ερευνητικά έργα, σημείωσε ότι στο Block 10 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, ενώ στις παραχωρήσεις νότια της Κρήτης η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Όπως είπε, τα διαφορετικά οικόπεδα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης, δημιουργώντας μια «καμπύλη ωρίμανσης» έργων που επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρά σταδιακά προς νέες ερευνητικές γεωτρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κοινοπραξίας, από ένα μόνο κοίτασμα θα μπορούσαν να προκύψουν περίπου 10 δισ. ευρώ εσόδων σε βάθος χρόνου, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Όπως είπε, η οικονομική και γεωπολιτική αξία για τη χώρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου κοιτάσματος.

Προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια σταδιακή διαδικασία αποκλιμάκωσης, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται πρώτα να επιβεβαιωθεί στην πράξη η εφαρμογή της συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, εφόσον η συμφωνία τηρηθεί και συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Πρόσθεσε ότι οι συνέπειες της κρίσης δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τη μία ημέρα στην άλλη, ωστόσο αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές ενέργειας. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε, σε περίπτωση που το θετικό σενάριο δεν επιβεβαιωθεί, να μπορέσει να στηρίξει τους πολίτες.

Οι ΑΠΕ, οι μπαταρίες και η επάρκεια του συστήματος

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή πάνω από 50%, στο ηλεκτρικό σύστημα λειτούργησε ως ανάχωμα απέναντι στις αναταράξεις των τελευταίων μηνών. Όπως είπε, εάν η Ελλάδα δεν διέθετε τόσο υψηλή συμμετοχή αιολικών και φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό της μείγμα, οι επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα το τελευταίο διήμερο διαθέτει από τις χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και βρίσκεται πίσω μόνο από σκανδιναβικές χώρες και χώρες της Βαλτικής, ενώ η περαιτέρω αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά και για την αγορά ρεύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αποθήκευση ενέργειας, παραδεχόμενος ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως ανέφερε, μέχρι τον Μάρτιο δεν υπήρχε καμία μπαταρία συνδεδεμένη στο σύστημα, ενώ από την 1η Απριλίου τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες συνολικής ισχύος 32 MW. Σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς προσεγγίζει τα 200 MW, με στόχο να φθάσει στα 700-800 MW έως το τέλος του 2026 και στα 1,2-1,4 GW έως το τέλος του 2027.

Τέλος, ερωτηθείς για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος ενόψει της θερινής περιόδου και τον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης, δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

«Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ»

Σχετικά με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από την Ελλάδα: «Και με το Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική».

Τέλος αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι αυτές θα γίνουν «τέλος της τετραετίας. Νομίζω υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουμε να κάνουμε έως τότε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη.»