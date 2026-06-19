Ρωσία:-Η-κεντρική-τράπεζα-μείωσε-το-επιτόκιο-κατά-25-μονάδες-βάσης-εν-μέσω-κρίσης-εφοδιασμού-καυσίμων-και-δημοσιονομικών-κινδύνων

Η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 14,25% την Παρασκευή, μια κίνηση μικρότερη από τις 50 μονάδες βάσης που ανέμεναν οι αναλυτές, επικαλούμενοι κινδύνους που προκύπτουν από την χαλαρή δημοσιονομική πολιτική και τη μείωση της παραγωγής καυσίμων.

Η απόφασή της έρχεται καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα διυλιστήρια, τις ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές της Ρωσίας, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές της βενζίνης και διαταράσσοντας τον εφοδιασμό με καύσιμα σε ορισμένες περιοχές.

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«Οι κίνδυνοι υπέρ του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί λόγω της προσωρινής μείωσης της παραγωγής καυσίμων κίνησης», δήλωσε η τράπεζα – η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση υψηλού προφίλ για την κλίμακα των επιπτώσεων των επιθέσεων στην οικονομία.

Η στατιστική υπηρεσία της Ρωσίας δήλωσε ότι οι μέσες τιμές βενζίνης στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1% την εβδομάδα έως τις 15 Ιουνίου, λίγο πριν από την επίθεση αυτής της εβδομάδας στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 5,7% μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με ποσοστό πληθωρισμού 5,3%.

Ορισμένες ανεξάρτητες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων, οι οποίες δεν διαθέτουν δική τους ικανότητα διύλισης, αύξησαν τις τιμές έως και 20% μετά τις επιθέσεις αυτής της εβδομάδας, ωθώντας την αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή να απαιτήσει εξηγήσεις για την τιμολογιακή της πολιτική.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν τη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου και καυσίμων, να επιδιώξει εισαγωγές καυσίμων δια θαλάσσης.

Η Ρωσία διαθέτει διάφορους μηχανισμούς για να διατηρεί σταθερές τις τιμές των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης μιας άτυπης συμφωνίας με τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να μην αυξάνουν τις τιμές λιανικής τους πάνω από τον πληθωρισμό.

Πιο ευνοϊκή δημοσιονομική πολιτική

Τα πλήγματα στον ενεργειακό τομέα επιδεινώνουν τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 1% πέρυσι από 4,9% το 2024, λόγω των υψηλών επιτοκίων, των δυτικών κυρώσεων και του ισχυρού ρουβλιού. Η ανάπτυξη προβλέπεται επίσημα στο 0,4% φέτος.

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, το έλλειμμα του προϋπολογισμού, ύψους 2,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, υπερέβαινε τον ετήσιο στόχο του 1,6%, λόγω των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών και παρά τα απροσδόκητα κέρδη από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει μετατοπίσει τον στόχο του για την επίτευξη πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισμού, το οποίο δεν περιλαμβάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, στο 2029 από το 2027, κάτι που η κεντρική τράπεζα είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των μειώσεων των επιτοκίων που είναι απολύτως απαραίτητες από την επιβράδυνση της οικονομίας.

«Η δημοσιονομική πολιτική σε τριετές ορίζοντα θα είναι πιο ευνοϊκή από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως», ανέφερε η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Η μικρότερη μείωση θα αποτελέσει απογοήτευση για τους τραπεζίτες και τους επιχειρηματίες που υποστηρίζουν ότι ένα βασικό επιτόκιο 12% είναι απαραίτητο για την επανέναρξη των επενδύσεων και που κατηγορούν την κεντρική τράπεζα ότι στήνει παγίδα για την οικονομία με την αυστηρή νομισματική της πολιτική.

«Τα καλά νέα είναι ότι οι μειώσεις των επιτοκίων συνεχίζονται. Τα κακά νέα είναι ότι το μέγεθος της μείωσης έχει μειωθεί, αντανακλώντας τους αυξανόμενους πληθωριστικούς κινδύνους στην οικονομία», δήλωσε η Ναταλία Όρλοβα, επικεφαλής οικονομολόγος της Alfa Bank.