«Σήκωσε-την-μπάνκα»-η-ΑΔΜΗΕ-Συμμετοχών-με-«γιγαντιαία»-υπερκάλυψη-του-βιβλίου-προσφορών

Στις 23 Ιουνίου η πιστοποίηση του allocation και 24 Ιουνίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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Θεαματική υπερκάλυψη κατέγραψε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με πληροφορίες να κάνουν λόγο μέχρι και για 9 φορές τα ζητούμενο ποσό των 260 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών έκλεισε εχθές στις 16:00 με την τροχιά ωστόσο των πραγμάτων να έχουν προδιαγραφεί ήδη από την πρώτη στιγμή του ανοίγματος στις 16 Ιουνίου, όταν και μέσα σε 20 λεπτά το «κοντέρ» έγραφε υπερκάλυψη με πλήθος επενδυτών εντός και εκτός συνόρων να «συναγωνίζονται» να πάρουν θέση στο allocation των μετοχών.

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Η κατανομή των μετοχών, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες με το συνολικότερο χρονοδιάγραμμα να προβλέπει πιστοποίηση των αποτελεσμάτων και της διάθεσης των μετοχών στις 23 Ιουνίου για ακολουθήσει το «καμπανάκι» στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, που θα επισημοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σήμερα το πρωί, πριν το άνοιγμα του Χρηματιστήριου, επιβεβαιώνουν τους πλέον καλύτερους «οιωνούς» με στρατηγικούς και μεγάλους επενδυτές να προστρέχουν να τοποθετηθούν στον μετοχικό κεφάλαιο του Έλληνα Διαχειριστή.

Ποιοι πήραν μέρος

Πέρα από την Capital Group που έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως cornerstone investor με ποσό 70 εκατ. ευρώ, η νέα μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή αναμένεται να περιλαμβάνει «hedge funds» με τις μισές σχεδόν προσφορές στο ξένο βιβλίο προσφορών να προέρχονται από αυτά ενώ αξιόλογη «παρουσία» καταγράφουν «κρατικά επενδυτικά ταμεία» (Sovereign wealth fund), private banks και «family officers».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «μάχη» του βιβλίου προσφορών αφορά τα 180 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 260 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να σηκώσει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την αγορά και τα οποία αντιστοιχούν στο 49% του μετοχικού της κεφαλαίου που βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά, με το υπόλοιπο 51% να ανήκει στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που ελέγχεται κατά 100% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά συνέπεια, το Δημόσιο καλείται να συνεισφέρει 250 εκατ. ευρώ με τα υπόλοιπα 260 εκατ. ευρώ να υπερκαλύπτονται, όπως προκύπτει από την διαδικασία της ΑΜΚ, από την αγορά, φτάνοντας στο σύνολο τα 510 εκατ. ευρώ που εν συνεχεία θα τοποθετηθούν στην ΑΜΚ του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ως απόρροια του γεγονός ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το σύνθετο της διαδικασίας ως προς την ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ του Διαχειριστή, η πρώτη φάση της αύξησης με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο «παζάρι» του Χρηματιστήριου, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τις πρόσφατες εκτιμήσεις των δύο Διοικήσεων ότι ο Έλληνας Διαχειριστής βρίσκεται πλέον στο «ραντάρ» των διεθνών κεφαλαιαγορών με τις τελευταίες να αναγνωρίζουν την στρατηγική σημασία των ηλεκτρικών υποδομών σε συνθήκες ενεργειακής μετάβασης.

Εκρηκτική ζήτηση εντός και εκτός συνόρων

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα χαρακτηρίζουν τόσο το ελληνικό όσο και το ξένο βιβλίο με την υπερκάλυψη εντός συνόρων να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 500 εκατ. ευρώ και εκτός συνόρων να υπερβαίνει έως και 5,5 φορές τα κεφάλαια που τελικά θα αντληθούν. Ως γνωστόν, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών αξίας 260 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές με το ελληνικό βιβλίο να αφορά μετοχές αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που δημοσιεύτηκε εχθές, ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή ενώ η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ. Η τρέχουσα (την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές) τιμή της μετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κινείται ανοδικά, φτάνοντας στα 4,47 ευρώ.

1 δισ. ευρώ για 6 δισ. ευρώ επενδύσεις μέχρι το 2029

Το νέο equity, ύψους 1 δισ. ευρώ που θα προκύψει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, θα αξιοποιηθεί, όπως διευκρίνισε η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου για την ΑΜΚ, για την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων της τάξης των 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2029.

Πρόκειται για έργα που δεν περιορίζονται στην ενίσχυση του εγχώριου συστήματος μεταφοράς, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, ενισχύοντας τόσο τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την αξιοποίηση της νέας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Οι εμβληματικές επενδύσεις που θα «τροχοδρομηθούν» με την ΑΜΚ αφορούν στην δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (GRITA 2), στη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και στη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με τα έργα ήδη να βρίσκονται σε τροχιά ωρίμανσης.