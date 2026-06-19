ΣΕΠΕ: Προοπτικές της Ψηφιακής Στρατηγικής στην Ελλάδα

Η ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με θέμα «Η Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής: AI, Κυβερνοασφάλεια και το Νέο Οικοσύστημα Καινοτομίας» στις 18 Ιουνίου 2026. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Beyond 2026, στο Metropolitan Exhibition Centre στα Σπάτα Αττικής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με τη συμμετοχή ανώτατων θεσμικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών και στελεχών από τον τομέα ψηφιακής τεχνολογίας, ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανοίξει τη συζήτηση για την κατεύθυνση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, οργανώνοντας δύο εξειδικευμένα πάνελ συζήτησης με τίτλο «Digital Greece 2030: τα επόμενα βήματα και οι προκλήσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας» και «Defense Tech & Cybersecurity: η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος».

Οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξη της ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας μέχρι το 2030, στη θωράκιση των υποδομών, καθώς και στις σύγχρονες επενδύσεις που θα διασφαλίσουν την εθνική ψηφιακή ανθεκτικότητα.

Επιπλέον, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του ΣΕΠΕ, με σκοπό τη συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού, χρήσης δεδομένων, έρευνας και επιστήμης. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο διευθυντής του ΕΚΤ, δρ. Κυριάκος Τολιάς, και η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου. Αυτή η συνεργασία στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτομίας και στη διάχυση της στην κοινωνία και την οικονομία.

Σκοπός του μνημονίου

Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Προώθηση επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, δεδομένων και καλών πρακτικών.

Συνεργασία για δράσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης, δικτύωσης και συμβουλευτικής.

Συνεργασία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Συνεργασία σε έρευνα και καινοτομία.

Υποστήριξη προβολής κοινών έργων και διάχυσης αποτελεσμάτων.

Δημιουργία ερευνών και μελετών σε τομείς ενδιαφέροντος.

Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, όπως ημερίδες και σεμινάρια.

Αναζήτηση χρηματοδότησης για κοινές δράσεις.

Διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας και συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Digital Greece 2030: τα επόμενα βήματα και οι προκλήσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας», ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε:

«Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με αξιόπιστα και διαλειτουργικά δεδομένα. Η διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδης για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης, σημείωσε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε νέα φάση ψηφιακής ωριμότητας, όπου η πρόκληση είναι η λειτουργία και αξιοποίηση των έργων στην καθημερινότητα των πολιτών.»

Ο πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, Στέφανος Κόλλιας, δήλωσε:

«Στόχος του ΕΔΥΤΕ είναι να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε:

«Η ΑΑΔΕ έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, καθιστώντας τον δημόσιο τομέα πρωταγωνιστή της ψηφιακής προόδου.»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, Νίκη Τσούμα, υπογράμμισε:

«Η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας.»

Η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, ανέφερε:

«Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να γίνει παραγωγός τεχνολογίας και να διεκδικήσει ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.»

Στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Defense Tech & Cybersecurity: η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος», ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, σημείωσε:

«Η συμμετοχή μας στην BEYOND 2026 αναδεικνύει τη στρατηγική προσέγγιση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ψηφιακή ασφάλεια.»

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, δήλωσε:

«Η ελληνική παρουσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας πρέπει να είναι εμπορεύσιμη.»

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, Παντελής Τζωρτζάκης, ανέφερε:

«Η πρόκληση είναι η ικανότητα του κράτους να απορροφήσει την καινοτομία.»

Ο β’ αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ, Βασίλης Ορφανός, τόνισε:

«Η BEYOND 2026 αναδεικνύει την ανάγκη της Ελλάδας να παράγει τεχνολογία αιχμής.»

Ο διευθυντής του ΕΚΤ, δρ. Κυριάκος Τολιάς, δήλωσε:

«Το μνημόνιο συνεργασίας ενισχύει την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.»

Η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, κατέληξε:

«Η συνεργασία του ΣΕΠΕ με το ΕΚΤ είναι σημαντική για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα.»

Ο ΣΕΠΕ διατηρεί τον στρατηγικό του ρόλο ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας στη χάραξη της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.