Σε-πριμ-πρόωρης-ολοκλήρωσης-έργων-του-Ταμείου-Ανάκαμψης-προχωρεί-με-ρύθμιση-το-ΥΠΕΘΟ

Σε νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να συντομεύουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ, έναντι εύλογης αποζημίωσης των αναδόχων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Όπως εκτιμάται πρόκειται για ακόμα μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς απώλεια πόρων, την ώρα που ο τρόπος παραγωγής δημοσίων έργων στη χώρα δεν είναι ικανός να παράγει δημόσιες συμβάσεις οι οποίες δύναται να τηρηθούν στο 100% όσο αφορά τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα.

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Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 116 του νομοσχεδίου του Εθνικής Οικονομίας που έχει κατατεθεί στη Βουλή υπό τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να επισπεύδουν την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ, όταν κρίνεται ότι απειλείται η επίτευξη των σχετικών οροσήμων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα μπορούν να τροποποιούν ή να συντέμνουν τις εγκεκριμένες τμηματικές ή συνολικές προθεσμίες των έργων, υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ως αντιστάθμισμα, οι ανάδοχοι αποκτούν δικαίωμα εύλογης αποζημίωσης για το πρόσθετο τεχνικό, οργανωτικό, λειτουργικό ή οικονομικό κόστος που θα απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθούν τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στα νέα, πιο ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Η πρόβλεψη αφορά έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και ενεργοποιείται όταν δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες αναπροσαρμογής χρονοδιαγραμμάτων πριν από την επίτευξη των αντίστοιχων οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ρυθμίζει το χρονικό σημείο από το οποίο γεννάται το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου, ενώ προβλέπει και δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.