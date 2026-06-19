Στεγαστικό:-Εθνικός-δείκτης-ενοικίων,-νέο-«Σπίτι-μου»-και-σχέδιο-για-τις-800.000-κλειστές-κατοικίες

Παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίων ώστε να μπει «τάξη» στην ανεξέλεγκτη πορεία τους αλλά και ένα νέο μοντέλο Σπίτι μου προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής έως το 2027 ο οποίος θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό συντονισμού και εφαρμογής της εθνικής στεγαστικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία οργάνωση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των επιμέρους στεγαστικών παρεμβάσεων.

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Για την άσκηση στεγαστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, η εστίαση θα δοθεί στις περίπου 800 χιλ. κενές κατοικίες, χωρίς τις δευτερεύουσες και εξοχικές, που εκτιμάται ότι παραμένουν κλειστές.

Το μέγεθος αυτό συνιστά υποσύνολο των συνολικά 2,2 εκατ. κενών κατοικιών που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ (2021). Επιπρόσθετα, οι κενές κατοικίες είναι, κατά κανόνα, παλαιότερες από τις κατοικούμενες: το 32,7% του κενού αποθέματος βάσει ΕΛΣΤΑΤ (744,7 χιλ. κατοικίες εκ των 2,2 εκατ.) χρονολογείται από την περίοδο 1961–1980, το 30,7% (699,3 χιλ.) από την περίοδο 1981– 2000, ενώ άνω του 22% (515,7 χιλ.) έχει ανεγερθεί προ του 1960.

Εθνικός Δείκτης Τιμών

Η θεσμοθέτηση ενός εθνικού δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίων επιδιώκεται να αποτελέσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό παρακολούθησης των τιμών αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο δείκτης εκτιμάται ότι :

θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά κατοικίας,

θα επιτρέψει την έγκαιρη αναγνώριση περιοχών με αυξημένη στεγαστική πίεση και

θα στηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον σχεδιασμό στεγαστικών πολιτικών.

Η λειτουργία του δείκτη θα βασιστεί σε σειρά δεδομένων όπως στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και διαθέσιμων δεικτών της αγοράς ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και να εντοπίζονται έγκαιρα περιοχές όπου παρατηρούνται έντονες στεγαστικές πιέσεις.

«Ιδίως για κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ο δείκτης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτατων ευρών μισθώματος ή άλλων κανόνων ρύθμισης της αγοράς» τονίζεται χαρακτηριστικά ανοίγοντας το δρόμο για να τεθεί κάποιας μορφής «πλαφόν» σε ενοίκια ανάλογα με την ποιότητα και ενεργειακή απόδοση του ακινήτου.

Νέο «Σπίτι Μου»

Βάσει τον νέων προτάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, προτείνεται ένα νέο μοντέλο απόκτησης ακινήτων, τύπου «Σπίτι μου».

Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις.

Δηλαδή, το Δημόσιο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής

Η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής έως το 2027 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό συντονισμού και εφαρμογής της εθνικής στεγαστικής πολιτικής. Θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων, δημόσιων φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών εμπλεκόμενων οργανισμών, ώστε να περιορίζεται ο κατακερματισμός και να ενισχύεται η συνέπεια στην υλοποίηση των μέτρων.

«Με την σύσταση του Φορέα επιχειρείται να καλυφθεί ένα θεσμικό κενό που δημιουργήθηκε το έτος 2012 με την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που ήταν ο βασικός οργανωμένος βραχίονας εφαρμογής στεγαστικών πολιτικών».

Ακόμη αναγκαία είναι η διασύνδεση του φορέα με το κτηματολόγιο ώστε να υπάρχει αξιόπιστη λήψη δεδομένων για πρόταση πολιτικών αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος.

Εγγύτερη συναφής διεθνής πρακτική στον Ενιαίο Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής αποτελεί το πορτογαλικό μοντέλο του Institute for Housing and Urban Rehabilitation (IHRU), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας στεγαστικής πολιτικής και αστικής αναβάθμισης, με αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών στεγαστικών προγραμμάτων, στην υλοποίηση παρεμβάσεων κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και στη συνεργασία με δήμους, συνεταιρισμούς και ιδιωτικούς φορείς.

Όπως σημειώνεται το IHRU διαθέτει και διαχειρίζεται περίπου 14.000 κατοικίες κοινωνικής και προσιτής στέγασης, ενώ συμμετέχει στην επέκταση της δημόσιας κατοικίας μέσω πόρων του πορτογαλικού Ταμείου Ανάκαμψης, κρατικού προϋπολογισμού και χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης δανειακής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Παράλληλα, το πορτογαλικό πλαίσιο προβλέπει ενισχυμένο ρόλο παρακολούθησης μέσω του Observatory of Housing, Rental and Urban Rehabilitation (OHARU), καθώς και στενότερη συνεργασία με τοπικές αρχές για την εφαρμογή τοπικών στεγαστικών στρατηγικών.

ΡΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ