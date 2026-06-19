Τα-Στενά-του-Ορμούζ-άνοιξαν,-όμως-ο-κίνδυνος-των-ελλείψεων-παραμένει:-Πάνω-από-1-δισ.-βαρέλια-πετρελαίου-έμειναν-εκτός-αγοράς

Θετικές δείχνουν να είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει εκ νέου μετά τη συμφωνία μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η επιστροφή στην κανονικότητα ενδέχεται να έρχεται καθυστερημένα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

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Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών AXSMarine που δημοσιεύθηκαν σήμερα, την Πέμπτη διέσχισαν το θαλάσσιο πέρασμα συνολικά 25 εμπορικά πλοία, ο υψηλότερος αριθμός από τις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν είχε δώσει ξανά στην κυκλοφορία, για σύντομο χρονικό διάστημα, τη συγκεκριμένη εμπορική αρτηρία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αγορά βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, καθώς οι καταγραφές της εταιρείας αναλύσεων Kpler, δείχνουν ότι περίπου 1,15 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν διοχετεύτηκαν από τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Έτσι, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο από το 1990, ενώ και τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε χαμηλό 43 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Σύνοδο της G7, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα αποθέματά μας θα εξαντληθούν σε περίπου τέσσερις εβδομάδες και τότε θα δείτε το χάος».

Ίσως χρειαστούν μήνες για την αποναρκοθέτηση

Όπως σημειώνεται, η επαναλειτουργία των Στενών δεν αναμένεται να αποκαταστήσει άμεσα τη ροή πετρελαίου, καθώς απαιτείται χρόνος για την αποναρκοθέτηση της περιοχής, την επιστροφή των δεξαμενόπλοιων, την επανεκκίνηση της παραγωγής και τη σταδιακή αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, ενδέχεται να διαρκέσει μήνες πριν η ροή πετρελαίου επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο σύστημα να συνεχίσει να στηρίζεται στα υπάρχοντα αποθέματα.

Ήδη, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σημαντικά, με το Brent να πέφτει από το υψηλό των 126,41 δολαρίων το βαρέλι σε επίπεδα κάτω των 80 δολαρίων, στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης και των προσδοκιών για συμφωνία.

Ο κίνδυνος των ελλείψεων

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά ενδέχεται να υποτιμά τον κίνδυνο των ελλείψεων. Όπως επισημαίνει στο CNN η Χελίμα Κροφτ της RBC Capital Markets, η επαναφορά της ισορροπίας δεν είναι άμεση: «Η αγορά έχει προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από την πραγματικότητα. Υπάρχει σοβαρή λογιστική πρόκληση για την επιστροφή στην κανονικότητα».

Παρόμοια εκτίμηση διατυπώνει στο αμερικανικό δίκτυο και ο Μάθιου Σμιθ της Kpler, σημειώνοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν εκ νέου ανοδικά, καθώς «οι αγορές δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως τις πραγματικές ελλείψεις».

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου μπορεί να κινηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση, καθώς αναμένεται αύξηση παραγωγής από χώρες του ΟΠΕΚ που επιχειρούν να ενισχύσουν τα έσοδά τους, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις τιμές.

Παράλληλα, τα αποθέματα παγκοσμίως έχουν μειωθεί σημαντικά, με εκτιμώμενη απώλεια περίπου 190 εκατομμυρίων βαρελιών τους τελευταίους μήνες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ενεργειακή ισορροπία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα ντίζελ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, αν και εξακολουθούν να είναι μόλις 12,4% χαμηλότερα από τον μέσο όρο πενταετίας, ενώ τα αποθέματα βενζίνης παρουσιάζουν μικρότερη μείωση της τάξης του 5%.