Τζιτζικώστας:-Στα-3,8-δισ.-ευρώ-οι-ευρωπαϊκοί-πόροι-για-τον-διάδρομο-Μαύρης-Θάλασσας

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ακόμη ότι τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί 22 τεχνικές συναντήσεις μεταξύ στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων υπουργείων των τριών κρατών-μελών.

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Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει να στηρίζει με αυξημένους πόρους τον στρατηγικής σημασίας διάδρομο που θα συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης της Black Sea – Aegean Sea Corridor Platform (BACP), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα, έχει ήδη διαθέσει 3,8 δισ. ευρώ για έργα που αναπτύσσονται κατά μήκος του διαδρόμου, ενώ παράλληλα ανοίγει νέα πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 1,1 δισ. Ευρώ, για παρεμβάσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο άξονα. «Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει με πόρους τον διάδρομο αυτόν και θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, τόσο από τον προϋπολογισμό των υποδομών όσο και από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κομβικής σημασίας έργο για ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια

Αναφερόμενος στο κοινό σχέδιο δράσης που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο από τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την επιτάχυνση των έργων του διαδρόμου, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας, που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση με τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη, αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συνδέεται άμεσα με τις δύο βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες: την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.

«Θα ενισχύσει το εμπόριο, θα στηρίξει την εξωστρέφεια των οικονομιών, θα μειώσει το κόστος μεταφορών και θα δημιουργήσει ασφαλέστερες μετακινήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ακόμη ότι τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί 22 τεχνικές συναντήσεις μεταξύ στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων υπουργείων των τριών κρατών-μελών, προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων.

Στα 52 δισ. ευρώ ο νέος προϋπολογισμός για τις υποδομές

Σημειώνοντας ότι η πρόσκληση των 1,1 δισ. ευρώ αποτελεί την τελευταία του τρέχοντος ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, ο κ. Τζιτζικώστας γνωστοποίησε ότι από το 2028 και μετά αναμένεται σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. «Σήμερα, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τις υποδομές ανέρχεται περίπου στα 26 δισ. ευρώ. Στη νέα προγραμματική περίοδο, οι πόροι αυτοί αναμένεται να διπλασιαστούν και να φθάσουν τα 52 δισ. ευρώ», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη της προτεραιότητας που δίνει η ΕΕ στις υποδομές.

Έργα στρατιωτικής κινητικότητας 100 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, έχει ήδη προσδιορίσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη γρήγορη μεταφορά στρατευμάτων και αμυντικού υλικού σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια σε περιόδους κρίσεων.

Όπως ανακοίνωσε, σε πρώτη φάση προβλέπεται η διάθεση 17 δισ. ευρώ για σχετικά έργα, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. «Πρόκειται για έργα, από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά η Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας, ώστε οι ελληνικές προτάσεις να προχωρήσουν γρήγορα», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η 3η Συνάντηση της Black Sea – Aegean Sea Corridor Platform πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Μεταφορών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών θεσμών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι διασυνοριακές υποδομές, η σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, η ανθεκτικότητα των μεταφορών, η στρατιωτική κινητικότητα και η προετοιμασία κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προτάσεων.

- – ΜΠΕ