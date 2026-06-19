Τουρισμός: Γιατί ο Απρίλιος του 2026 σταμάτησε να σπάει ρεκόρ;

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Η πρώτη κάμψη μετά την πανδημία: ο Απρίλιος έσπασε το σερί των ρεκόρ

Για πέντε χρόνια κάθε Απρίλιος ξεπερνούσε τον προηγούμενο. Τον Απρίλιο 2026 το νήμα κόπηκε: λιγότερες αφίξεις, λιγότερες διανυκτερεύσεις, για πρώτη φορά σε ετήσια βάση από την έξοδο από την πανδημία.

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2,24 εκατ. Αφίξεις Απρ. 2026 −0,8% Μεταβολή Αφίξεων vs 2025 6,92 εκατ. Διανυκτερεύσεις Απρ. 2026 −1,3% Μεταβολή Διανυκτ. vs 2025

«Πρώτη φορά από το 2021 ο Απρίλιος υποχωρεί αντί να σπάει ρεκόρ»

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 19 Ιουνίου 2026 τα προσωρινά στοιχεία κίνησης των τουριστικών καταλυμάτων για τον Απρίλιο. Οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2.239.150 και οι διανυκτερεύσεις σε 6.918.432, καταγράφοντας μείωση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025. Δεν πρόκειται για μεγάλο νούμερο. Πρόκειται όμως για αλλαγή πρόσημου.

Η σημασία βρίσκεται στην ιστορική τροχιά. Τον Απρίλιο 2021, με τη χώρα ακόμη υπό περιορισμούς, οι αφίξεις ήταν μόλις 193 χιλιάδες. Έναν χρόνο μετά εκτοξεύθηκαν στο 1,8 εκατομμύριο, και από το 2023 και έπειτα κάθε Απρίλιος έγραφε νέο υψηλό: 2,16 εκατ. το 2023, 2,22 εκατ. το 2024, 2,26 εκατ. το 2025. Το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που η καμπύλη γυρίζει προς τα κάτω. Το ίδιο και στις διανυκτερεύσεις, που από την κορύφωση των 7,01 εκατ. το 2025 υποχώρησαν στα 6,92 εκατ.

Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις Απριλίου, 2021–2026 (σε χιλιάδες)

Πίσω από τον μέσο όρο κρύβεται μια διπλή ασυμμετρία. Πρώτον, η υποχώρηση είναι εντονότερη στις διανυκτερεύσεις παρά στις αφίξεις — σημάδι ότι όσοι ήρθαν, έμειναν οριακά λιγότερο ή σε φθηνότερα/βραχύτερα πακέτα. Δεύτερον, το βάρος της κάμψης το σήκωσαν οι αλλοδαποί: οι διανυκτερεύσεις τους έπεσαν 1,4%, ενώ των ημεδαπών μόλις 0,9%.

Η εικόνα με μια ματιά Οι αλλοδαποί παραμένουν ο κινητήρας: συνεισφέρουν στο 65,0% των αφίξεων και στο 73,6% των διανυκτερεύσεων του Απριλίου. Όταν αυτός ο κινητήρας χάνει στροφές, το χάνει και ολόκληρο το σύστημα — και τον Απρίλιο 2026 αυτό ακριβώς συνέβη.