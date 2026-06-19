Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, June 19
    Τι-βλέπουν-οι-μεγάλοι-tour-operators-για-τη-φετινή-σεζόν
    Τι βλέπουν οι μεγάλοι tour operators για τη φετινή σεζόν

    Τουρισμός: Γιατί ο Απρίλιος του 2026 σταμάτησε να σπάει ρεκόρ;

    By Οικονομία No Comments5 Mins Read
    Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις – Απρίλιος 2026
    Ελληνική Στατιστική Αρχή · Απρίλιος 2026 · Προσωρινά στοιχεία

    Αφίξεις και διανυκτερεύσεις
    στα τουριστικά καταλύματα

    Ξενοδοχεία · Κάμπινγκ · Ενοικιαζόμενα Δωμάτια — Ημεδαποί & Αλλοδαποί
    01
    Ανάλυση

    Η πρώτη κάμψη μετά την πανδημία: ο Απρίλιος έσπασε το σερί των ρεκόρ

    Για πέντε χρόνια κάθε Απρίλιος ξεπερνούσε τον προηγούμενο. Τον Απρίλιο 2026 το νήμα κόπηκε: λιγότερες αφίξεις, λιγότερες διανυκτερεύσεις, για πρώτη φορά σε ετήσια βάση από την έξοδο από την πανδημία.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
    2,24 εκατ.Αφίξεις Απρ. 2026
    −0,8%Μεταβολή Αφίξεων vs 2025
    6,92 εκατ.Διανυκτερεύσεις Απρ. 2026
    −1,3%Μεταβολή Διανυκτ. vs 2025
    «Πρώτη φορά από το 2021 ο Απρίλιος υποχωρεί αντί να σπάει ρεκόρ»

    Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 19 Ιουνίου 2026 τα προσωρινά στοιχεία κίνησης των τουριστικών καταλυμάτων για τον Απρίλιο. Οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2.239.150 και οι διανυκτερεύσεις σε 6.918.432, καταγράφοντας μείωση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025. Δεν πρόκειται για μεγάλο νούμερο. Πρόκειται όμως για αλλαγή πρόσημου.

    Η σημασία βρίσκεται στην ιστορική τροχιά. Τον Απρίλιο 2021, με τη χώρα ακόμη υπό περιορισμούς, οι αφίξεις ήταν μόλις 193 χιλιάδες. Έναν χρόνο μετά εκτοξεύθηκαν στο 1,8 εκατομμύριο, και από το 2023 και έπειτα κάθε Απρίλιος έγραφε νέο υψηλό: 2,16 εκατ. το 2023, 2,22 εκατ. το 2024, 2,26 εκατ. το 2025. Το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που η καμπύλη γυρίζει προς τα κάτω. Το ίδιο και στις διανυκτερεύσεις, που από την κορύφωση των 7,01 εκατ. το 2025 υποχώρησαν στα 6,92 εκατ.

    Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις Απριλίου, 2021–2026 (σε χιλιάδες)

    Πίσω από τον μέσο όρο κρύβεται μια διπλή ασυμμετρία. Πρώτον, η υποχώρηση είναι εντονότερη στις διανυκτερεύσεις παρά στις αφίξεις — σημάδι ότι όσοι ήρθαν, έμειναν οριακά λιγότερο ή σε φθηνότερα/βραχύτερα πακέτα. Δεύτερον, το βάρος της κάμψης το σήκωσαν οι αλλοδαποί: οι διανυκτερεύσεις τους έπεσαν 1,4%, ενώ των ημεδαπών μόλις 0,9%.

    Η εικόνα με μια ματιά Οι αλλοδαποί παραμένουν ο κινητήρας: συνεισφέρουν στο 65,0% των αφίξεων και στο 73,6% των διανυκτερεύσεων του Απριλίου. Όταν αυτός ο κινητήρας χάνει στροφές, το χάνει και ολόκληρο το σύστημα — και τον Απρίλιο 2026 αυτό ακριβώς συνέβη.
    Μερίδιο Αλλοδαπών στις Διανυκτερεύσεις — Σύνολο Καταλυμάτων, Απρ. 2026
    02
    Δομική Μετατόπιση

    Ξενοδοχεία χάνουν, ενοικιαζόμενα κερδίζουν: η σιωπηλή ανακατανομή του τουριστικού χρήματος

    Ο συνολικός αριθμός υποχωρεί, αλλά όχι παντού με τον ίδιο τρόπο. Ενώ ξενοδοχεία και κάμπινγκ έχασαν έδαφος, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατέγραψαν αύξηση σε όλα τα μεγέθη. Δύο αγορές που κινούνται αντίθετα.

    — ✦ —

    Ο τίτλος της μείωσης κρύβει την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία του μήνα. Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα κάμπινγκ —η ραχοκοκαλιά της αγοράς— οι αφίξεις έπεσαν 1,3% και οι διανυκτερεύσεις 1,9%. Στον αντίποδα, τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) κινήθηκαν αντίθετα: +3,3% στις αφίξεις και +2,5% στις διανυκτερεύσεις.

    Τα ξενοδοχεία έχασαν 112.500 διανυκτερεύσεις· τα ενοικιαζόμενα κέρδισαν 24.000

    Η αντίθεση δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η αποτύπωση μιας διαρθρωτικής στροφής: το ξενοδοχειακό προϊόν συρρικνώνεται την ώρα που η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να τραβά ζήτηση, ιδίως από αλλοδαπούς (αφίξεις αλλοδαπών στα ενοικιαζόμενα: +3,6%). Όταν το σύνολο πέφτει αλλά ένα κομμάτι του ανεβαίνει, το χρήμα δεν εξαφανίζεται — αλλάζει διεύθυνση.

    Πίνακας 1 · Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις ανά Τύπο Καταλύματος και Προέλευση — Απρίλιος 2025 vs 2026
    Κατηγορία Απρ. 2025 Απρ. 2026 Μεταβολή
    Αφίξεις — Ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ
    Ημεδαποί713.077701.173−1,7%
    Αλλοδαποί1.294.9721.281.275−1,1%
    Σύνολο2.008.0491.982.448−1,3%
    Αφίξεις — Ενοικιαζόμενα δωμάτια
    Ημεδαποί80.85182.886+2,5%
    Αλλοδαποί167.707173.816+3,6%
    Σύνολο248.558256.702+3,3%
    Διανυκτερεύσεις — Ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ
    Ημεδαποί1.557.3921.536.643−1,3%
    Αλλοδαποί4.479.6944.387.874−2,0%
    Σύνολο6.037.0865.924.517−1,9%
    Διανυκτερεύσεις — Ενοικιαζόμενα δωμάτια
    Ημεδαποί285.706289.527+1,3%
    Αλλοδαποί684.268704.389+2,9%
    Σύνολο969.974993.915+2,5%
    Γενικό σύνολο αφίξεων2.256.6072.239.150−0,8%
    Γενικό σύνολο διανυκτ.7.007.0606.918.432−1,3%
    Ετήσια Μεταβολή (%) ανά Τύπο Καταλύματος — Απρ. 2026/2025

    Στα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ η πιο απότομη πτώση ήρθε από τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών (−2,0%), που είναι και το πιο επικερδές κομμάτι της αγοράς. Στα ενοικιαζόμενα, αντίθετα, κάθε κατηγορία —ημεδαποί και αλλοδαποί, αφίξεις και διανυκτερεύσεις— κινήθηκε με θετικό πρόσημο. Είναι η ξεκάθαρη υπογραφή μιας αγοράς που κερδίζει μερίδιο εις βάρος του παραδοσιακού ξενοδοχείου.

    03
    Γεωγραφία της Διαμονής

    Ποιος κοιμάται πού: τα κάμπινγκ είναι ελληνικά, τα ξενοδοχεία ξένα

    Η προέλευση του επισκέπτη αλλάζει δραματικά ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος. Στα κάμπινγκ κυριαρχούν συντριπτικά οι ημεδαποί· στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα, οι αλλοδαποί.

    — ✦ —

    Ο μέσος επισκέπτης δεν υπάρχει. Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, το 64,5% των αφίξεων προέρχεται από αλλοδαπούς. Στα ενοικιαζόμενα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 67,7%. Στα κάμπινγκ όμως η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως: το 90,1% των αφίξεων είναι ημεδαποί. Η ελληνική οικογένεια με το τροχόσπιτο και τη σκηνή παραμένει ένα ξεχωριστό, σχεδόν εγχώριο τουριστικό υποσύστημα.

    Κατανομή Αφίξεων Ημεδαπών / Αλλοδαπών ανά Τύπο Καταλύματος — Απρ. 2026

    Στις διανυκτερεύσεις η εξάρτηση από τους αλλοδαπούς γίνεται ακόμη πιο έντονη: 74,0% στα ξενοδοχεία, 70,9% στα ενοικιαζόμενα, ενώ στα κάμπινγκ οι ημεδαποί καλύπτουν το 85,9%. Με άλλα λόγια, το πιο «ξένο» προϊόν —το ξενοδοχείο— είναι ακριβώς εκείνο που δέχθηκε τη μεγαλύτερη πίεση τον Απρίλιο.

    Διάρκεια παραμονής Η μέση συνολική διανυκτέρευση παρέμεινε στις 3,1 ημέρες, αμετάβλητη έναντι του Απριλίου 2025. Οι αλλοδαποί μένουν κατά μέσο όρο 3,5 ημέρες έναντι 2,3 των ημεδαπών — ενώ στα ενοικιαζόμενα η παραμονή εκτείνεται έως και τις 4,1 ημέρες για τους αλλοδαπούς, σταθερά υψηλότερη από κάθε άλλη κατηγορία.

    Η συνολική εικόνα του Απριλίου 2026 δεν είναι κατάρρευση· είναι όμως καμπή. Μετά από μια πενταετία όπου κάθε νούμερο ξεπερνούσε το προηγούμενο, η αγορά δείχνει τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης — με τα ξενοδοχεία να υποχωρούν, τη βραχυχρόνια μίσθωση να κερδίζει και τους αλλοδαπούς να καθορίζουν, όπως πάντα, το πρόσημο.

    - ΕΛΣΤΑΤ — Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου, Κάμπινγκ & Συλλογικά Καταλύματα Σύντομης Διαμονής, Απρίλιος 2026 (Προσωρινά στοιχεία) · Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2026

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.