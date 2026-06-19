Τουρισμός: Γιατί ο Απρίλιος του 2026 σταμάτησε να σπάει ρεκόρ;

Αφίξεις και διανυκτερεύσεις
στα τουριστικά καταλύματα
Η πρώτη κάμψη μετά την πανδημία: ο Απρίλιος έσπασε το σερί των ρεκόρ
Για πέντε χρόνια κάθε Απρίλιος ξεπερνούσε τον προηγούμενο. Τον Απρίλιο 2026 το νήμα κόπηκε: λιγότερες αφίξεις, λιγότερες διανυκτερεύσεις, για πρώτη φορά σε ετήσια βάση από την έξοδο από την πανδημία.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 19 Ιουνίου 2026 τα προσωρινά στοιχεία κίνησης των τουριστικών καταλυμάτων για τον Απρίλιο. Οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2.239.150 και οι διανυκτερεύσεις σε 6.918.432, καταγράφοντας μείωση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025. Δεν πρόκειται για μεγάλο νούμερο. Πρόκειται όμως για αλλαγή πρόσημου.
Η σημασία βρίσκεται στην ιστορική τροχιά. Τον Απρίλιο 2021, με τη χώρα ακόμη υπό περιορισμούς, οι αφίξεις ήταν μόλις 193 χιλιάδες. Έναν χρόνο μετά εκτοξεύθηκαν στο 1,8 εκατομμύριο, και από το 2023 και έπειτα κάθε Απρίλιος έγραφε νέο υψηλό: 2,16 εκατ. το 2023, 2,22 εκατ. το 2024, 2,26 εκατ. το 2025. Το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που η καμπύλη γυρίζει προς τα κάτω. Το ίδιο και στις διανυκτερεύσεις, που από την κορύφωση των 7,01 εκατ. το 2025 υποχώρησαν στα 6,92 εκατ.
Πίσω από τον μέσο όρο κρύβεται μια διπλή ασυμμετρία. Πρώτον, η υποχώρηση είναι εντονότερη στις διανυκτερεύσεις παρά στις αφίξεις — σημάδι ότι όσοι ήρθαν, έμειναν οριακά λιγότερο ή σε φθηνότερα/βραχύτερα πακέτα. Δεύτερον, το βάρος της κάμψης το σήκωσαν οι αλλοδαποί: οι διανυκτερεύσεις τους έπεσαν 1,4%, ενώ των ημεδαπών μόλις 0,9%.
Ξενοδοχεία χάνουν, ενοικιαζόμενα κερδίζουν: η σιωπηλή ανακατανομή του τουριστικού χρήματος
Ο συνολικός αριθμός υποχωρεί, αλλά όχι παντού με τον ίδιο τρόπο. Ενώ ξενοδοχεία και κάμπινγκ έχασαν έδαφος, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατέγραψαν αύξηση σε όλα τα μεγέθη. Δύο αγορές που κινούνται αντίθετα.
Ο τίτλος της μείωσης κρύβει την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία του μήνα. Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα κάμπινγκ —η ραχοκοκαλιά της αγοράς— οι αφίξεις έπεσαν 1,3% και οι διανυκτερεύσεις 1,9%. Στον αντίποδα, τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) κινήθηκαν αντίθετα: +3,3% στις αφίξεις και +2,5% στις διανυκτερεύσεις.
Η αντίθεση δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η αποτύπωση μιας διαρθρωτικής στροφής: το ξενοδοχειακό προϊόν συρρικνώνεται την ώρα που η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να τραβά ζήτηση, ιδίως από αλλοδαπούς (αφίξεις αλλοδαπών στα ενοικιαζόμενα: +3,6%). Όταν το σύνολο πέφτει αλλά ένα κομμάτι του ανεβαίνει, το χρήμα δεν εξαφανίζεται — αλλάζει διεύθυνση.
|Κατηγορία
|Απρ. 2025
|Απρ. 2026
|Μεταβολή
|Αφίξεις — Ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ
|Ημεδαποί
|713.077
|701.173
|−1,7%
|Αλλοδαποί
|1.294.972
|1.281.275
|−1,1%
|Σύνολο
|2.008.049
|1.982.448
|−1,3%
|Αφίξεις — Ενοικιαζόμενα δωμάτια
|Ημεδαποί
|80.851
|82.886
|+2,5%
|Αλλοδαποί
|167.707
|173.816
|+3,6%
|Σύνολο
|248.558
|256.702
|+3,3%
|Διανυκτερεύσεις — Ξενοδοχειακού τύπου & κάμπινγκ
|Ημεδαποί
|1.557.392
|1.536.643
|−1,3%
|Αλλοδαποί
|4.479.694
|4.387.874
|−2,0%
|Σύνολο
|6.037.086
|5.924.517
|−1,9%
|Διανυκτερεύσεις — Ενοικιαζόμενα δωμάτια
|Ημεδαποί
|285.706
|289.527
|+1,3%
|Αλλοδαποί
|684.268
|704.389
|+2,9%
|Σύνολο
|969.974
|993.915
|+2,5%
|Γενικό σύνολο αφίξεων
|2.256.607
|2.239.150
|−0,8%
|Γενικό σύνολο διανυκτ.
|7.007.060
|6.918.432
|−1,3%
Στα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ η πιο απότομη πτώση ήρθε από τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών (−2,0%), που είναι και το πιο επικερδές κομμάτι της αγοράς. Στα ενοικιαζόμενα, αντίθετα, κάθε κατηγορία —ημεδαποί και αλλοδαποί, αφίξεις και διανυκτερεύσεις— κινήθηκε με θετικό πρόσημο. Είναι η ξεκάθαρη υπογραφή μιας αγοράς που κερδίζει μερίδιο εις βάρος του παραδοσιακού ξενοδοχείου.
Ποιος κοιμάται πού: τα κάμπινγκ είναι ελληνικά, τα ξενοδοχεία ξένα
Η προέλευση του επισκέπτη αλλάζει δραματικά ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος. Στα κάμπινγκ κυριαρχούν συντριπτικά οι ημεδαποί· στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα, οι αλλοδαποί.
Ο μέσος επισκέπτης δεν υπάρχει. Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, το 64,5% των αφίξεων προέρχεται από αλλοδαπούς. Στα ενοικιαζόμενα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 67,7%. Στα κάμπινγκ όμως η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως: το 90,1% των αφίξεων είναι ημεδαποί. Η ελληνική οικογένεια με το τροχόσπιτο και τη σκηνή παραμένει ένα ξεχωριστό, σχεδόν εγχώριο τουριστικό υποσύστημα.
Στις διανυκτερεύσεις η εξάρτηση από τους αλλοδαπούς γίνεται ακόμη πιο έντονη: 74,0% στα ξενοδοχεία, 70,9% στα ενοικιαζόμενα, ενώ στα κάμπινγκ οι ημεδαποί καλύπτουν το 85,9%. Με άλλα λόγια, το πιο «ξένο» προϊόν —το ξενοδοχείο— είναι ακριβώς εκείνο που δέχθηκε τη μεγαλύτερη πίεση τον Απρίλιο.
Η συνολική εικόνα του Απριλίου 2026 δεν είναι κατάρρευση· είναι όμως καμπή. Μετά από μια πενταετία όπου κάθε νούμερο ξεπερνούσε το προηγούμενο, η αγορά δείχνει τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης — με τα ξενοδοχεία να υποχωρούν, τη βραχυχρόνια μίσθωση να κερδίζει και τους αλλοδαπούς να καθορίζουν, όπως πάντα, το πρόσημο.