Τουρκία:-Η-arcelik-αποκτά-τον-πλήρη-έλεγχο-της-beko-europe,-απλοποιώντας-τη-συνεργασία-με-την-whirlpool

Η τουρκική εταιρεία κατασκευής οικιακών συσκευών Arcelik συμφώνησε να αγοράσει το μερίδιο της Whirlpool που διατηρεί το 25% της Beko Europe έναντι 71,5 εκατομμυρίων ευρώ (82 εκατομμύρια δολάρια), αναλαμβάνοντας την πλήρη κυριότητα της μονάδας, καθώς απλοποιεί τη συνεργασία της με τον αμερικανικό όμιλο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εξαγορά των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Whirlpool από την Arcelik τον Απρίλιο του 2024, μετά την οποία η Whirlpool διατήρησε μειοψηφικό μερίδιο στην Beko Europe.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Arcelik δήλωσε ότι η συμφωνία μετόχων με την Whirlpool είχε τερματιστεί, αλλά η υπάρχουσα συμφωνία αδειοδότησης επωνυμίας θα παρέμενε σε ισχύ.

Σε ξεχωριστή συμφωνία, η Arcelik πούλησε μετοχές ίσες με το 2,9% του κεφαλαίου της — που είχαν αποκτηθεί προηγουμένως μέσω προγράμματος επαναγοράς — στην Whirlpool για 2 δισεκατομμύρια λίρες. Η τιμή πώλησης των 103,71 λιρών ανά μετοχή ήταν ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι είχε ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις πληρωμής που σχετίζονται με την εξαγορά της Indesit το 2022 και των δραστηριοτήτων της Whirlpool στη Ρωσία, με τελική πληρωμή 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Απλοποιημένη δομή

Ο Τζεμάλ Ντεμιρτάς, γενικός διευθυντής έρευνας στην Ata Invest με έδρα την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι οι συναλλαγές αναμένεται να οδηγήσουν σε καθαρή ταμειακή εκροή περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν μια εφάπαξ συνεισφορά 100 έως 110 εκατομμυρίων ευρώ σε άλλα λειτουργικά έσοδα.

«Θεωρούμε αυτά τα βήματα θετικά όσον αφορά την απλοποίηση της δομής και την υποστήριξη της διαχείρισης του χρέους», δήλωσε ο Ντεμιρτάς.

Είπε ότι η Arcelik είχε αγοραία αξία περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και καθαρό χρέος περίπου 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων υποδεικνύουν μια εστίαση στην απομόχλευση.

Ωστόσο, οι λειτουργικές πιέσεις παραμένουν. «Τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Η ανάκαμψη της ζήτησης και των περιθωρίων κέρδους είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της ταμειακής ροής και τη μείωση της μόχλευσης», είπε. «Διαφορετικά, τα υψηλά επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τη μετοχή».

Οι μετοχές της Arcelik σημείωσαν άνοδο 0,1% στις 13:01 ώρα Ελλάδος.

- Reuters