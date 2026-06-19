Το-Πεντάγωνο-θα-ζητήσει-80-δισ.-δολάρια-για-να-καλύψει-τα-έξοδα-του-πολέμου-με-το-Ιράν,-λέει-η-wsj

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρειάζεται 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, καθώς και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με βουλευτές ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

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Το ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει πως τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσταλεί στο Κογκρέσο συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης από την αμερικανική κυβέρνηση, το οποίο θα περιλαμβάνει κονδύλια τόσο για το Πεντάγωνο όσο και για άλλες προτεραιότητες εκτός του τομέα της άμυνας, όπως η στήριξη των αγροτών και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου τον Μάιο ανέβαζαν το κόστος του πολέμου με το Ιράν στα περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε προηγούμενες προβλέψεις. Η αύξηση αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και στις δαπάνες για την επισκευή ή αντικατάσταση εξοπλισμού και που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Ωστόσο, το συνολικό κόστος του πολέμου, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο Καπιτώλιο. Ένα αρχικό αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων είχε συναντήσει έντονες αντιδράσεις από μέλη του Κογκρέσου.

Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι δεν διέθετε εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, υπερασπιζόμενος παράλληλα το αίτημα του προέδρου Τραμπ για ετήσιο στρατιωτικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το νέο αίτημα ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Περιλαμβάνει επίσης άλλες στρατιωτικές δαπάνες που έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες, όπως επιχειρήσεις ασφαλείας και αναπτύξεις στρατιωτικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες το κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Την ίδια στιγμή, όμως, καλείται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανησυχία των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής, τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και τη δημοσιονομική επιβάρυνση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Αναμένεται πολιτική σύγκρουση στο Κογκρέσο

Κάθε αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου πριν κατατεθεί επίσημα στο Κογκρέσο. Ωστόσο, η έγκρισή του αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς συνεχίζεται η διαμάχη γύρω από το κόστος του πολέμου, τους στόχους της αμερικανικής εμπλοκής και τη νομιμότητα ορισμένων πτυχών της σύγκρουσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη μειώσει προηγούμενες εκτιμήσεις για τις απαιτούμενες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες ήταν υψηλότερες κατά τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στις αυξανόμενες πιέσεις για περιορισμό των δημόσιων δαπανών.