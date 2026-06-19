Υπερταμείο – Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Νέο «βήμα» αναβάθμισης των υποδομών της χώρας – Οι επενδύσεις και τα οφέλη

Η παραχώρηση του αεροδρομίου ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σχεδόν 120 εκατ. Ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική αξιοποίησης κρίσιμων υποδομών που υλοποιεί το Υπερταμείο. Υπογράφεται η σύμβαση στο Growthfund Investor Summit 2026.

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Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σημαντικής συναλλαγής με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των μεταφορών, με οφέλη για επιπλέον κλάδους, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, και με θετικό αντίκτυπο για την τοπική (της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου) και ευρύτερα την ελληνική οικονομία. Την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο του «Growthfund Investor Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού διαλόγου», έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εν λόγω υποδομή, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Χρ. Δήμα, στελεχών της κοινοπραξίας (Fraport AG – Delta Airport Investments – Πηλέας) των Fraport, Κοπελούζου, Κωνσταντακόπουλου και άλλων υψηλών προσκεκλημένων.

Το project αυτό αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της χώρας, με «σφραγίδα» Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), με την παραχώρηση του asset να ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν τα 120 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική αξιοποίησης κρίσιμων υποδομών που υλοποιεί το Υπερταμείο, προς όφελος τοπικών κοινωνιών και οικονομιών αλλά και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας.

Άλλωστε, από τα λιμάνια και τις μαρίνες, μέχρι τα αεροδρόμια και τα μεγάλα δίκτυα υποδομών, η αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, η οποία εκφράζεται και μέσω των ΕΕΣΥΠ – PPF. Η περίπτωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας έρχεται να προστεθεί σε αυτή την αλυσίδα, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στον εκσυγχρονισμό των αεροπορικών υποδομών, τη δημιουργία νέας αξίας για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τι σημαίνει η παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται μόνο για μία ακόμη επένδυση σε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο, αλλά για τον επόμενο κρίκο σε μια ευρύτερη αλυσίδα αναβάθμισης στρατηγικών υποδομών της χώρας, μέσω της οποίας το Υπερταμείο επιδιώκει να δημιουργήσει νέα αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

Όπως και στην αρχή αναφέραμε, η υπογραφή της 40ετούς σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Υπερταμείου και της κοινοπραξίας Fraport AG – Delta Airport Investments ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026. Έρχεται, δε, να επισφραγίσει μια διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την επιλογή ενός επενδυτικού σχήματος το οποίο συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία και ισχυρή ελληνική παρουσία.

Οι επενδύσεις

Η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στο οικονομικό τίμημα της παραχώρησης. Το πραγματικό της αποτύπωμα βρίσκεται στο επενδυτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Η συμβατική επενδυτική δέσμευση της πρώτης τριετίας ανέρχεται σε 28,3 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πλάνο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 120 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τις δυνατότητες του αεροδρομίου, αναβαθμίζοντας συνολικά την Καλαμάτα. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα αυξηθεί από περίπου 3.200 τ.μ. που είναι σήμερα σε 11.200 τ.μ., με την ανάπτυξη νέου αεροσταθμού, βοηθητικών υποδομών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Οι θέσεις check-in θα αυξηθούν σε δέκα από τέσσερις σήμερα, οι χώροι ελέγχου θα επεκταθούν, οι υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών θα εκσυγχρονιστούν, ενώ θα δημιουργηθούν νέοι εμπορικοί χώροι, υπηρεσίες εστίασης και ψηφιακές υποδομές.

Η ανοδική πορεία του asset

Αξίζει να αναφερθεί ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν επελέγη τυχαία ως επόμενος σταθμός αυτής της επενδυτικής στρατηγικής. Πρόκειται για μία υποδομή που βρίσκεται στην «καρδιά» μιας από τις πλέον δυναμικές τουριστικές περιοχές της χώρας, κι ενώ η επιβατική κίνηση αυξάνεται σημαντικά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2025 ανήλθε σε 368.515 επιβάτες, με το 92,4% να αφορά διεθνείς πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το πρώτο τετράμηνο του έτους κατέγραψε περαιτέρω αύξηση 12,7%.

Εργαλείο ανάπτυξης αξιοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που ξεπερνά τα όρια της Μεσσηνίας. Δείχνουν πώς μια περιφέρεια με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική χρειάζεται σύγχρονες υποδομές για να διατηρήσει και να ενισχύσει την πορεία της. Η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της περιοχής, να διευκολύνει την προσέλκυση νέων επισκεπτών και να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως λέγεται στην αγορά, η περίπτωση της Καλαμάτας αναδεικνύει και κάτι ακόμη: ότι η αξιοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης όταν συνδυάζεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επενδυτικά κεφάλαια και σαφείς αναπτυξιακούς στόχους. Για το Υπερταμείο, η παραχώρηση του αεροδρομίου αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι στρατηγικές υποδομές μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Η παραχώρηση

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα μόλις έλαβε το «πράσινο φως» από το σημερινό υπουργικό συμβούλιο, η 40ετής παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας, στην Κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας, η οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του προτιμητέου επενδυτή ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ, σε σταθερές τιμές 2025 .Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου.

Το υπόλοιπο μέρος της οικονομικής προσφοράς αποτελείται από ένα σταθερό ποσό, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως, από το δεύτερο έτος παραχώρησης έως και το τρίτο έτος, και ένα μεταβλητό ποσό εκφρασμένο σε ποσοστό 0,10% των εσόδων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται ετησίως στον παραχωρητή από τον προτιμητέο επενδυτή, αρχής γενομένης από το τέταρτο έτος παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Επιπλέον, το ελληνικό δημόσιο μέσω του παραχωρητή (Growthfund) εκτιμάται ότι θα εισπράξει σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου, που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον παραχωρητή (Growthfund).