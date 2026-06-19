Υπερ-Τειρεσίας: Το νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Ήρθε ο Υπερ-Τειρεσίας, δηλαδή το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ένα «εργαλείο» που έχει στόχο την συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων ώστε να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους ολιστικά.

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Ο Υπερ- Τειρεσίας, όπως και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης λειτουργούν ως «δικλέιδες ασφαλείας» για τη θωράκιση των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποτρέποντας φαινόμενα υπερχρέωσης, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η Θεώνη Αλαμπάση επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

«Τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν αποτρέπουν τη δανειοδότηση ούτε την κάνουν πιο δυσκολη» διευκρίνισε η κα Αλαμπάση και συμπλήρωσε: ένας δυνητικός δανειολήπτης με καλή πιστοληπτική ικανότητα αποκτά αυτομάτως διαπραγματευτική ισχύ στους όρους δανεισμού.

Σήμερα οι τράπεζες έχουν απαλλαγεί από τα προβληματικά δάνεια, όμως την ίδια ώρα 80 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν «βαρίδι» για την οικονομία.

Μέχρι τώρα, ο Τειρεσίας ήταν το εργαλείο καταγραφής της πιστοληπτικής εικόνας των πολιτών, σε ότι αφορά τις οφειλές τους προ τις τράπεζες. Όμως πλέον ανέφερε η Θεώνη Αλαμπάση, η μερίδα του λέοντος του χρέους βρίσκεται προς το δημόσιο και αυτό το σκορ «χάνεται» από τον Τειρεσία.

Πλέον ο Υπερ- Τειρεσίας (Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους) θα έχει την πλήρη εικόνα οφειλών του κάθε οφειλέτη, είτε αυτές είναι προς Δημόσιο (εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους), είτε προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη τους, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» τους κλάδους εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη έκθεση σε μη εξυπηρετούμενες οφειλές.

Η συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων οφειλών θα γίνεται σε ανωνυμοποιημένη ηλεκτρονική μορφή.

Το Μητρώο Παρακολουθησης Ιδιωτικού Χρέους θα αντλεί στοιχεία:

-Από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο συλλέγει όλα τα δεδομένα για οφειλές από 2.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα, προς τράπεζες και servicers. Το Μητρώο Πιστώσεων της ΤτΕ συγκεντρώνει και τα δεδομένα όλων των εξασφαλίσεων που συνοδεύουν τα δάνεια (όπως υποθήκες κλπ.), είτε πρόκειται για εξυπηρετούμενες οφειλές, είτε όχι.

-Από το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (του υπουργείου Οικονομικών) που έρχεται να κλείσει το κενό της ασύμμετρης πληροφόρησης και να αποτρέψει φαινόμενα υπερχρέωσης.

-Από τον Τειρεσία των τραπεζών.

Και καθώς θα έχει την μεγάλη εικόνα των οφειλών, ο Υπερ- Τειρεσίας θα λειτουργεί ως σύγχρονο εργαλείο συστηματικής παρακολούθησης και ανάλυσης της εξέλιξης του ιδιωτικού χρέους.

Στόχος είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω χάραξης πολιτικών ενεργητικής διαχείρισης και πρόβλεψης των τάσεων και κινδύνων που σχετίζονται με το ιδιωτικό χρέος.

Σημειώνεται ότι τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Το Χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Να σημειωθεί ότι τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν στα 407,6 δισ. ευρώ, βάσει κοινής έκθεσης του ΙΟΒΕ και της CEPAL.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα «κόκκινα» και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τις οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) και τις υποχρεώσεις προς εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Ωστόσο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι οφειλές σε καθυστέρηση αγγίζουν τα 236 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 58% του συνολικού χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις υποχρεώσεις προς το κράτος, καθώς το 69-70% των ληξιπρόθεσμων χρεών αφορά την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη τώρα που αφορούν δανειακές συμβάσεις διαμορφώνονται περίπου στα 245 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ.