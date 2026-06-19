Χαρδούβελης: Οφέλη για τους Υπαλλήλους της Εθνικής από το Νέο Επαγγελματικό Ταμείο ΤΕΑ

Το ΤΑΠΕΤΕ έχει εξελιχθεί. Με την ίδρυση του ΤΕΑ–ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα απαντά σε ένα διαρκές αίτημα χιλιάδων εργαζομένων: ένα σύγχρονο, εποπτευόμενο ταμείο που συνδυάζει την ασφάλεια του παρελθόντος με τις δυνατότητες του μέλλοντος. «Αυτή είναι μια συνέχεια — όχι μια διακοπή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης — μια δήλωση που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη φιλοσοφία της νέας δομής.

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Δύο προγράμματα, μία καθαρή λογική

Το ΤΕΑ–ΕΤΕ λειτουργεί μέσω δύο αυτόνομων προγραμμάτων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες — συνδυασμένα σχηματίζουν μια πλήρη ασφαλιστική πυραμίδα.

Το πρώτο πρόγραμμα στηρίζεται σε προκαθορισμένες παροχές (defined benefit): διασφαλίζει, με την εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας, το εφάπαξ που αντιστοιχεί στις συντάξιμες αποδοχές και στα χρόνια ασφάλισης κάθε εργαζομένου στο ΤΑΠΕΤΕ έως την 31 Δεκεμβρίου 2024. Όλη η περιουσία του προηγούμενου ταμείου μεταφέρεται εδώ. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη ασφαλιστική δικλείδα για κάθε εργαζόμενο που έχει υπηρετήσει στην Τράπεζα επί χρόνια.

Το δεύτερο πρόγραμμα κοιτά προς το μέλλον: λειτουργεί με προκαθορισμένες εισφορές (defined contribution) και παρέχει σε κάθε εργαζόμενο τον δικό του Ατομικό Λογαριασμό. Το κεφάλαιο συγκεντρώνεται, οι αποδόσεις προστίθενται, η εικόνα είναι διαφανής και προσωπική. Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται.

Συγκεκριμένα οφέλη για τους εργαζόμενους

Πέρα από τη συνέχιση των παροχών, το ΤΕΑ–ΕΤΕ προσφέρει τρία επιπλέον πλεονεκτήματα που αξίζει να σημειωθούν:

Εισφορές από τον εργοδότη: Η Εθνική Τράπεζα συνεισφέρει και από την πλευρά της — επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη χωρίς κόστος για τους εργαζόμενους.

Σαφής θεσμική εποπτεία: Το ΤΕΑ–ΕΤΕ εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με αυστηρούς κανόνες φερεγγυότητας και επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεων. Ο εργαζόμενος δεν έχει μόνο έναν λογαριασμό — έχει έναν λογαριασμό προστατευμένο θεσμικά.

Στρατηγική σημασία της κίνησης

Η μεταρρύθμιση δεν συμβαίνει σε κενό.

Η Τράπεζα αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα ως εργαλείου κοινωνικής προστασίας και παραγωγικής επένδυσης στην πραγματική οικονομία.

Για την Εθνική Τράπεζα, το ΤΕΑ ΕΤΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της με σύγχρονα εργαλεία, πλήρως συμβατή με το ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.