ΧΑ:-Λήγουν-σήμερα-(19/6)-τα-ΣΜΕ-του-Ιουνίου,-διαδικασία-που-αναμένεται-να-συμβάλει-σε-αυξημένη-μεταβλητότητα

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Υποχώρηση κατά 0,52% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2471,78 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 362,7 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και πολλών blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με το χαμηλό ημέρα των 2468 μονάδων να καταγράφεται στις 12μμ περίπου. Καθώς η συνέχεια δεν παρουσίασε ουσιώδη μεταβλητότητα, το κλείσιμο στις δημοπρασίες έγινε ελαφρώς μόνο υψηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,59% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,95%) κατέγραψε απώλειες με την Eurobank (-2,48%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,03%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,78%), η ΔΕΗ (-1,97%), η ΕΕΕ (-0,94%), η ΜΟΗ (-1,06%) και ο Σαράντης (-0,40%).

Στον αντίποδα, κέρδη ο Aktor (+6,03%), η Allwyn (+1,39%), η Κύπρου (+3,36%), η Metlen (+0,58%), η ΕΥΔΑΠ (+3,75%) αλλά και τα Πλαστικά Θράκης (+3,80%), ο ΑΔΜΗΕ (+4,07%) με την Intrakom (+2,97%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 52 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του μηνός Ιουνίου για τις μετοχές, τους δείκτες και τα δικαιώματα, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα.

Μετά το κλείσιμο, θα διενεργηθεί rebalancing ενόψει των εξαμηνιαίων αναδιαρθρώσεων των δεικτών Stoxx και FTSE Large Cap (είσοδος της

Credia Bank, αποχώρηση των Ελλάκτωρ & Σαράντη). το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, αποτελεί το τέλος της αρχής μιας μακροχρόνιας και εύθραυστης διαδικασίας.

Ευλόγως, το profit taking κυριάρχησε στη συναλλακτική συμπεριφορά των επενδυτών στο Athens Euronext.

Επιχειρηματικά νέα

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή από 34,80 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «Buy» και επαναλαμβάνοντας ότι η μετοχή αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της στην ελληνική αγορά.

ΕΛΧΑ: Αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. με στόχο νέες επενδύσεις. Θα πραγματοποιηθεί με βιβλίο προσφορών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Με αυτή θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας €455 εκατ. έως το 2030.

ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη 14 φορές και τιμή €4,05 στην ΑΜΚ €530 εκ. Μεγάλο το ενδιαφέρον Ελλήνων & διεθνών επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή. Στο ταμπλό 24 Ιουνίου οι τίτλοι.

ΔΑΑ: H εισηγμένη αξιολογήθηκε από τη Moody’s Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).

Πλαστικά Θράκης, 1ο τρίμηνο 2026: o κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €100,3 εκατ., έναντι €96,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,0%. Στα €15,1 εκ. το EBIDTA (+64,9%), στα €5,4 εκ. τα κέρδη μ.φ.

Αυξημένη 5,7% η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια στο πεντάμηνο (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Η επιβατική κίνηση έφτασε τους 23.076.532 επιβάτες, έναντι 21.837.473 επιβατών το

αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

«Μπόνους» σε εργολάβους για να μη χαθούν επιδοτήσεις του ΤΑΑ. «Έμφραγμα» σε μεγάλα έργα του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, κίνδυνος απώλειας κονδυλίων. Με νομοθετική ρύθμιση θα δοθούν πρόσθετες αποζημιώσεις στους εργολάβους από τον κρατικό προϋπολογισμό για να επιταχυνθούν οι κατασκευές.