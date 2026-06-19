Όφελος-714-εκατ.-ευρώ-για-καταναλωτές-και-οικονομία-από-τις-παρεμβάσεις-της-Επιτροπής-Ανταγωνισμού

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει τα οφέλη που δημιουργεί η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού για τους καταναλωτές και την οικονομία.

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Συνολικό εκτιμώμενο όφελος ύψους 714,27 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές και την οικονομία δημιούργησαν κατά την πενταετία 2021-2025 οι παρεμβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής, η μελέτη με τίτλο «Estimating customer savings generated by competition enforcement in the EU» αποτιμά για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN), μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι παρεμβάσεις των Αρχών ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν ετήσιο όφελος που εκτιμάται μεταξύ 18,5 και 29,7 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 100 έως 155 ευρώ ανά νοικοκυριό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι το πλεόνασμα καταναλωτή αποτυπώνει ένα μόνο μέρος των συνολικών ωφελειών, καθώς στα πραγματικά μεγέθη πρέπει να συνυπολογιστούν η μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και, κυρίως, η ισχυρή αποτρεπτική λειτουργία των παρεμβάσεων.

Η αποτίμηση βασίζεται στον δείκτη «πλεονάσματος καταναλωτή» (consumer surplus), ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκτίμηση του οικονομικού οφέλους που αποκομίζουν οι καταναλωτές όταν αποτρέπονται αντιανταγωνιστικές πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών, περιορισμό των επιλογών και μείωση της καινοτομίας.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, την ίδια πενταετία επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 128,67 εκατ. ευρώ, ενώ αποδόθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό 15,8 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού δεν αποτελεί μόνο κανονιστική ή ελεγκτική δραστηριότητα, αλλά επένδυση με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών, στη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως σημειώνεται: «Η διασφάλιση υγιών και ανταγωνιστικών αγορών συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Η προστασία του ανταγωνισμού δεν αποτελεί μόνο ζήτημα εφαρμογής του νόμου. Αποτελεί επένδυση στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών, στη συγκράτηση των τιμών, στην καινοτομία και τελικά στην ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Περισσότερα στοιχεία για το έργο, τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά το έτος 2025 θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2025, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς.