Ύδρα: Η γοητευτική κοσμοπολίτισσα του Αργοσαρωνικού σε περιμένει και αυτό το καλοκαίρι

Το μοναδικό της χρώμα, το αμφιθεατρικά διαρθρωμένο λιμάνι, τα εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα καλντερίμια, η διαχρονική κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα μονοπάτια που διασχίζουν το άνυδρο τοπίο και τα θαλάσσια ταξί που μεταφέρουν ντόπιους και επισκέπτες από τον έναν κόλπο στον άλλο, συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της Ύδρας. Ένα νησί που, σε πολλές πτυχές του, θυμίζει μια μικρή ελληνική Βενετία.

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Αν και η Ύδρα δεν είναι γνωστή για τις ατελείωτες αμμουδιές και τις εξωτικές παραλίες, η αρχοντική της γοητεία και η φυσική της κομψότητα κερδίζουν τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή που αντικρίζει το ιστορικό λιμάνι της.

Πρόσβαση στο νησί

Τα ταχύπλοα της Hellenic Seaways εκτελούν καθημερινά έως και 6 δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Ύδρα, προσφέροντας γρήγορη και άνετη μεταφορά στο αρχοντονήσι του Αργοσαρωνικού.

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Βόλτες από το λιμάνι

Ο μοναδικός οικισμός του νησιού απλώνεται αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι και είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσεις την εξερεύνησή σου στην Ύδρα. Η παραλιακή περαντζάδα, πλακόστρωτη όπως και τα περισσότερα δρομάκια του νησιού, έχει τη θάλασσα από τη μια πλευρά και τα τραπεζάκια που απλώνονται έξω από καφέ και ταβέρνες από την άλλη, δημιουργώντας ένα σκηνικό που εντυπωσιάζει.

Το βλέμμα σου θα εστιάσει αναπόφευκτα στα εντυπωσιακά αρχοντικά που μαρτυρούν τη ναυτική άνθηση του νησιού. Ξεχωρίζει το αρχοντικό του Τσαμαδού, το οποίο φιλοξένησε τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, καθώς και το αρχοντικό Τομπάζη, που από το 1936 στεγάζει παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών. Λίγο πιο μέσα, αξίζει να επισκεφθείς και το Αρχοντικό Λαζάρου Κουντουριώτη, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Καθώς απομακρύνεσαι από το λιμάνι και εξερευνάς τα στενά της πόλης, η βόλτα γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα. Λουλουδιασμένες αυλές, κατάλευκα σπίτια με χρωματιστά παράθυρα, μικρά καταστήματα με τοπικά προϊόντα και σουβενίρ, καθώς και παραδοσιακοί φούρνοι που σκορπίζουν τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, σχηματίζουν μια εικόνα αυθεντικής νησιώτικης Ελλάδας.

Αν ενδιαφέρεσαι για την ιστορία, πρόσθεσε στο πρόγραμμά σου μια επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και σημαντικά τεκμήρια από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Εκκλησιαστικό και Βυζαντινό Μουσείο, που στεγάζεται στα παλιά κελιά της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κέντρο του λιμανιού.

Ρομαντικές στιγμές

Για μια από τις πιο ρομαντικές στιγμές του ταξιδιού σου, κατεύθυνση προς τους Προμαχώνες και τα παλιά κανόνια που προβάλλουν δεξιά και αριστερά του λιμανιού. Από εδώ θα απολαύσεις ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα του Αργοσαρωνικού και θα έχεις την ευκαιρία να τραβήξεις φωτογραφίες που θα εντυπωσιάσουν. Αν είσαι λάτρης της μουσικής, κάνε μια στάση στον δρόμο που φέρει το όνομα του Λέοναρντ Κοέν, για να δεις το σπίτι όπου έζησε για έξι χρόνια τη δεκαετία του ’60, ο σπουδαίος Καναδός τραγουδοποιός που αγάπησε το νησί.

Αν βρίσκεσαι στην Ύδρα στα τέλη Ιουνίου, μην παραλείψεις να ζήσεις από κοντά το φαντασμαγορικό φεστιβάλ «Μιαούλεια». Πρόκειται για μια σειρά καλλιτεχνικών και ιστορικών εκδηλώσεων που διαρκούν περίπου δύο εβδομάδες και είναι αφιερωμένες στη μνήμη του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με μια εντυπωσιακή αναβίωση της ιστορίας: την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ύδρας και την πυρπόληση ενός ομοιώματος τουρκικής φρεγάτας, ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φωτίζουν το λιμάνι.

Αν έχεις επιλέξει κάποιο από τα δρομολόγια για το νησί, φρόντισε να επισκεφτείς τον λόφο του Αγίου Αθανασίου, το ψηλότερο σημείο της Ύδρας. Από εκεί θα απολαύσεις τους επτά ερειπωμένους ανεμόμυλους και μια πανοραμική θέα που εκτείνεται μέχρι το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Κάνε επίσης μια στάση στο θρυλικό Κόκκινο Σπίτι (1786), στο γραφικό ψαρολίμανο των Καμινιών. Πρόκειται για την παλιά κατοικία του ναυάρχου Μιαούλη, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε γκαλερί τέχνης, διατηρώντας τη σύνδεσή της με την ιστορία του νησιού.

Μην παραλείψεις να επισκεφθείς και το ιστορικό μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στην κορυφή του όρους Έρως (588 μ.). Εκεί, στα παλιά του κελιά, είχε φυλακιστεί το 1825 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με άλλους οπλαρχηγούς της Επανάστασης. Από το σημείο αυτό θα απολαύσεις μία από τις πιο εντυπωσιακές και ανεμπόδιστες θέες στον Αργοσαρωνικό.

Παραλίες

Η Ύδρα μπορεί να μην είναι το νησί που θα επιλέξεις αποκλειστικά για τις παραλίες του, ωστόσο οι ακτές της κρύβουν μικρές ομορφιές με κρυστάλλινα νερά, ιδανικές για δροσερές καλοκαιρινές βουτιές.

Ανάμεσα στις καλύτερες επιλογές ξεχωρίζει ο Άγιος Νικόλαος, μια πλήρως οργανωμένη παραλία με ψιλό βότσαλο, ήρεμα νερά και πεύκα που προσφέρουν δροσιά τις ζεστές ώρες της ημέρας. Εξίσου δημοφιλές είναι και το Μανδράκι, η μοναδική αμμώδης παραλία του νησιού, που απλώνεται σε έναν προστατευμένο κόλπο κοντά στο λιμάνι, προσφέροντας ευχάριστη χαλάρωση και θαλάσσια σπορ.

Αν ψάχνεις ένα πιο φυσικό και άγριο τοπίο, το Μπίστι θα σε ενθουσιάσει. Αυτή η βοτσαλωτή παραλία είναι κρυμμένη σε ένα καταπράσινο πευκοδάσος, με σμαραγδένια νερά και εντυπωσιακά βράχια που αξίζει να φωτογραφίσεις.

Για οικογένειες και όσους ταξιδεύουν με παιδιά, τα Καμίνια αποτελούν μία από τις καλύτερες επιλογές. Η ήρεμη βοτσαλωτή ακτή βρίσκεται στο γραφικό ψαροχώρι του νησιού, δίπλα σε ένα φυσικό λιμανάκι που προσθέτει στη γραφικότητα του τοπίου.

Όσον αφορά τον Βλυχό, είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Ύδρας. Τα καθαρά νερά του, τα λευκά σπίτια που φαίνονται να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές και το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται.

Είναι καλό να γνωρίζεις ότι η πρόσβαση στις περισσότερες παραλίες είναι εύκολη με θαλάσσιο ταξί, με το κόστος της διαδρομής μετ’ επιστροφής να ξεκινά συνήθως από 10 ευρώ. Εάν, ωστόσο, θέλεις να περιορίσεις τα έξοδα και να γνωρίσεις καλύτερα το νησί περπατώντας, τα Καμίνια απέχουν μόλις ένα τέταρτο από την πόλη μέσω του παραλιακού μονοπατιού, ενώ για τον Βλυχό θα χρειαστείς περίπου μισή ώρα χαλαρού περπατήματος.

Συνεχίζουμε με το island hopping

Ο αγαπημένος Πόρος με τις λεμονιές και τις ατελείωτες παραλίες του, η υπέροχη Ερμιόνη με τα πανέμορφα νερά και οι γοητευτικές Σπέτσες με τα αρχοντικά και τη μοναδική ατμόσφαιρα σε περιμένουν να τα εξερευνήσεις και να ζήσεις το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι, σε κοντινή απόσταση από την Ύδρα, χάρη στα καθημερινά δρομολόγια της Hellenic Seaways.

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