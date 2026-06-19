15%-20%-οι-πιθανότητες-επιτυχίας:-Το-μεγάλο-στοίχημα-των-γεωτρήσεων-στην-Ελλάδα

Σε 15% – 20% εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας που, υπό τις σημερινές συνθήκες, μπορεί να «ξεκλειδώσει» μια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσφατων γεωτρητικών δεδομένων χαμηλώνει, σε σχέση με ώριμες αγορές όπως η Νορβηγία ή η Βρετανία, τον πήχη του αποδεκτού ρίσκου.

«Με 15% έως 20% πιθανότητες επιτυχίας πάει κανείς σε ερευνητική γεώτρηση» τονίζουν πηγές με άριστη γνώση του αντικειμένου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί από περιοχή σε περιοχή αλλά και ανά χρονική περίοδο. Έτσι, υπό τις σημερινές συνθήκες, δεδομένου ότι στην Ελλάδα η τελευταία υπεράκτια γεώτρηση έγινε το 1982 στο Κατάκολο, ένα ποσοστό επιτυχίας μεταξύ 15% και 20% θεωρείται επαρκές για μια ερευνητική γεώτρηση. Σε πιο ώριμες αγορές, όμως, όπως στη Νορβηγία, τη Βρετανία ή τις ΗΠΑ, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ακόμη και στο 35%, καθώς το πλήθος των γεωτρητικών δεδομένων δίνει πολύ καλύτερη εικόνα των γεωλογικών δομών και, επομένως, του ρίσκου που θεωρείται αποδεκτό. Και στην Ελλάδα, αντιστοίχως, ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος υδρογονανθράκων η εικόνα του ρίσκου μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

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Η μίσθωση γεωτρύπανου

Προς το παρόν, βάσει όσων είχε δηλώσει κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του γεωτρύπανου Stena DrillMAX ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, το εκτιμώμενο ποσοστό επιτυχίας για τη σχεδιαζόμενη για τον Φεβρουάριο του 2027 γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, στον στόχο Ασωπός 1, τοποθετείται στο 16%, με τα διαθέσιμα δεδομένα να υποδεικνύουν δυνητικούς πόρους έως περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ή περίπου 5 δισ. βαρέλια πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι κύκλοι με άμεση γνώση του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων σημειώνουν ότι ενδεχόμενη ανακάλυψη κοιτάσματος στο Μπλοκ 2 δεν θα επέτρεπε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το νότιο Ιόνιο. Όπως εξηγούν, θα απαιτηθούν περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη ή μη πετρελαϊκού συστήματος σε επιμέρους περιοχές της χώρας.

Επί του παρόντος, εκτός από το Βόρειο Ιόνιο, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, στο οποίο προ ημερών επισημοποιήθηκε η είσοδος της Chevron, σε ένα deal που ωρίμαζε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η αμερικανική εταιρεία αποκτά ποσοστό 70% και ρόλο operator, με τη Helleniq Energy -της οποίας διακηρυγμένος στόχος είναι η συνεργασία με ισχυρούς εταίρους σε όλα τα μπλοκ στα οποία έχει παρουσία- να διατηρεί το υπόλοιπο 30%.

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω τεμάχιο έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι δισδιάστατες όσο και οι τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές, με την κοινοπραξία να έχει λάβει παράταση 15 μηνών στη δεύτερη ερευνητική φάση προκειμένου Chevron και Helleniq Energy να μελετήσουν από κοινού τα ερευνητικά δεδομένα, συνυπολογίζοντας και το γειτνιάζον, μικρότερο οικόπεδο Α2, στο οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν απευθείας τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Η γειτνίαση των δύο περιοχών, δηλαδή του Block 10 και του Α2, θεωρείται ότι πιθανώς θα οδηγήσει σε συντονισμό των εργασιών στο σύνολο της περιοχής, προκειμένου να αποφασιστεί αν η κοινοπραξία θα προχωρήσει στο τρίτο στάδιο που περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές με άριστη γνώση των διαδικασιών υπογραμμίζουν τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα που διακρίνουν τον τομέα του upstream, καθώς, πέραν των όποιων εκτιμήσεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν θα βρεθεί φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, σε ποια ποσότητα και σε ποια μορφή. Η απόδοση μιας επένδυσης, εξηγούν, μπορεί να διαφοροποιείται ακόμη και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων. «Δεν πας εντελώς στα τυφλά, αλλά δεν υπάρχει και βεβαιότητα: όλα είναι στοχαστικά», σημειώνουν.

«Ανεβαίνει» η Ανατολική Μεσόγειος

Η κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην ευρύτερη «άνοδο» της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου στα ραντάρ των πολυεθνικών ενεργειακών κολοσσών, με φόντο μια σειρά εξελίξεων των τελευταίων περίπου 15 ετών: από την ανακάλυψη των κοιτασμάτων Λεβιάθαν στο Ισραήλ και Ζορ στην Αίγυπτο μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία να αναζητήσουν άλλες περιοχές, όπως η Μεσόγειος, με εγγύτητα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο οι μεγάλοι παίκτες, όπως η Chevron, που με την προσθήκη και του Block 10 αποκτά πλέον παρουσία σε πέντε θαλάσσια οικόπεδα στην Ελλάδα, συνθέτουν κομμάτι κομμάτι το παζλ του ευρύτερου χαρτοφυλακίου τους στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εν λόγω αμερικανικός όμιλος έχει παρουσία ή έχει συνάψει συμφωνίες με πλήθος χωρών της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Τουρκία, η Λιβύη και η Αλγερία.