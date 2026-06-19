Austriacard: Υποστήριξη της δημόσιας πρότασης της DNP

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία»), ακολουθώντας την ανακοίνωσή της από τις 12 Ιουνίου 2026 σχετικά με τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου από την Dai Nippon Printing Co., Ltd («DNP»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέδωσαν σήμερα τις αιτιολογημένες γνώμες τους («Αιτιολογημένες Γνώμες») αναφορικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς της DNP (η «Πρόταση»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Αυστριακού Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις εξαγορών.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν στους μετόχους της Εταιρίας να αποδεχθούν την Πρόταση και να προσφέρουν τις μετοχές τους.

Επιπλέον, η LeitnerLeitner Audit Partners GmbH Wirtschaftsprüfer, ως οικονομικός εμπειρογνώμονας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Αυστριακού Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις εξαγορών, δημοσίευσε σήμερα την έκθεση αξιολόγησής της σχετικά με την Πρόταση και τις Αιτιολογημένες Γνώμες.

Οι Αιτιολογημένες Γνώμες και η έκθεση αξιολόγησης του οικονομικού εμπειρογνώμονα θα είναι διαθέσιμες σήμερα, μεταξύ άλλων, στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.austriacard.com) και της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων (www.takeover.at).

* Δείτε τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.