ElvalHalcor: Διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Επιπτώσεις για τους Μετόχους

Η ElvalHalcor προγραμματίζει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν ένα πλατύτερο επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030. Για το σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου 2026, ώστε οι μέτοχοι να εγκρίνουν την εξουσιοδότηση για την εκτέλεση της αύξησης και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αύξηση καλύπτει μόνο ένα μέρος του προγράμματος: αναμένονται περίπου 250 εκατ. ευρώ για επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ, με τη διαφορά να καλύπτεται από ιδίους πόρους και δανεισμό της εταιρείας.

Διαδικασία Αύξησης

Το διοικητικό συμβούλιο ζητά εξουσιοδότηση προκειμένου να προχωρήσει, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Το ανώτατο ύψος της εξουσιοδότησης φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού ανωτέρας αξίας, ενώ ο δηλωμένος στόχος είναι η συγκέντρωση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το ΔΣ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσιοδότηση μία μόνο φορά μέσα στην παραπάνω περίοδο.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς: δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) σε θεσμικούς επενδυτές. Οι δύο διαδικασίες θα «τρέξουν» παράλληλα, και η τελική τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, καθοριζόμενη από τα αποτελέσματα του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με τον νόμο, η τιμή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ήτοι 0,39 ευρώ.

Οι συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για τη θεσμική προσφορά θα είναι η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE.

Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης

Η εταιρεία προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, υποστηρίζοντας ότι αυτή η δομή είναι η πιο κατάλληλη για την μεγιστοποίηση της επιτυχίας της συναλλαγής. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, οι βασικοί λόγοι είναι τρεις.

Πρώτον, η ταχύτερη ολοκλήρωση. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα σε σύγκριση με μια παραδοσιακή αύξηση με δικαιώματα προτίμησης, επιτρέποντας στην εταιρεία να εκμεταλλευθεί ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά και να περιορίσει την έκθεσή της σε γεωπολιτικούς ή μακροοικονομικούς κινδύνους.

Δεύτερον, η καλύτερη τιμολόγηση μέσω βιβλίου προσφορών. Η διοίκηση θεωρεί ότι μόνο χωρίς δικαιώματα προτίμησης μπορεί να λειτουργήσει ένα πλήρως ανταγωνιστικό βιβλίο προσφορών, προσελκύοντας ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η αυξημένη ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή διάθεσης και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους.

Τρίτον, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης. Η εταιρεία επιδιώκει την προσέλκυση νέων επενδυτών και τη βελτίωση της διασποράς της μετοχής, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητά της στο χρηματιστήριο.

Κατάσταση για τους Υφιστάμενους Μετόχους

Αν και καταργείται το τυπικό δικαίωμα προτίμησης, η ElvalHalcor προβλέπει μηχανισμό προτεραιότητας για τη διάθεση των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους. Ωστόσο, αυτή η προστασία ισχύει υπό προϋποθέσεις: αφορά μόνο όσους θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με διαθέσιμα κεφάλαια, και υπόκειται σε τυχόν πρόσθετα κριτήρια που θα καθορίσει το ΔΣ. Στόχος είναι για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής που είχαν πριν την αύξηση, σύμφωνα με την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα ορίσει το ΔΣ.

Κατεύθυνση Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις περίπου 455 εκατ. ευρώ. Κύριοι στόχοι είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου.

Τομέας Αλουμινίου. Η πιο σημαντική επένδυση του σχεδίου είναι ένα νέο ψυχρό έλαστρο, με ετήσια δυναμικότητα περίπου 300 χιλιάδων τόνων. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως το μεγάλο θερμό έλαστρο που εγκαταστάθηκε το 2020 — επένδυση που αύξησε τη δυνητική συνολική δυναμικότητα αλουμινίου έως και τους 800 χιλιάδες τόνους ετησίως, δυναμικότητα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το ψυχρό έλαστρο. Παράλληλα, προβλέπεται νέο χυτήριο και επέκταση των υποδομών ανακύκλωσης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής ανακυκλωμένου μετάλλου στην παραγωγή αλουμινίου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% μακροπρόθεσμα.

Τομέας Χαλκού. Προβλέπονται στοχευμένες επενδύσεις για αύξηση της παραγωγής εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας — όπως προμονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα και σωλήνες CuNi — εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος, χωρίς την ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield. Η θυγατρική Sofia Med στη Βουλγαρία θα αποκτήσει νέο κέντρο ανακύκλωσης, το οποίο θα αυξήσει τη χρήση scrap χαμηλότερης ποιότητας, θα μειώσει την εξάρτηση από πρωτογενή κάθοδο χαλκού και θα περιορίσει το κόστος παραγωγής και το ανθρακικό αποτύπωμα. Προβλέπονται επίσης επενδύσεις στην αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των βασικών γραμμών παραγωγής.

Στόχοι έως το 2030

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η παραγωγική δυναμικότητα θα φτάσει στους 679 χιλιάδες τόνους για το αλουμίνιο και στους 303 χιλιάδες τόνους για τον χαλκό ετησίως. Ταυτόχρονα, θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 425-475 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται, εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους και οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο 2026.