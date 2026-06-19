Mevaco: Θετική προοπτική για το δεύτερο εξάμηνο και εστίαση σε νέα έργα

Με την εξαιρετική επένδυση σε γειτονική έκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων να υποδηλώνει την επόμενη φάση ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, η Mevaco ολοκλήρωσε την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, όπου εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Mevaco, Σπύρος Δελένδας, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της εταιρείας στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, παρά την ελαφρά υστέρηση που παρατηρήθηκε από το β’ εξάμηνο του 2025, η οποία συνεχίστηκε και στο πρώτο μέρος του τρέχοντος έτους.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ανέφερε ότι, μετά την ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά του 2025, ήταν αναμενόμενο να υπάρξει μια κάμψη, διευκρινίζοντας όμως ότι η συνολική εικόνα της εταιρείας παραμένει θετική. Σημείωσε ότι η Mevaco διαθέτει έναν σημαντικό όγκο έργων, με σχεδόν ολοκληρωμένες συμφωνίες που αντιστοιχούν σε περίπου 700 MW και η αξία τους ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει σε εξέλιξη συζητήσεις και προσφορές για επιπλέον 900 MW, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για τη συνέχεια του χαρτοφυλακίου έργων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η φετινή χρονιά δεν αναμένεται να φτάσει τα επίπεδα της περασμένης, η οποία χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι θα παραμείνει μια καλή χρονιά για την εταιρεία.

Ανταγωνισμός και ποιότητα

Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό, ο κ. Δελένδας τόνισε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ορισμένα προϊόντα, όπως τα κινεζικά, μόνο σε επίπεδο τιμής, αλλά έχει τη δυνατότητα να τα ανταγωνίζεται σε ποιότητα. Όπως επεσήμανε, η αγορά αρχίζει να αναγνωρίζει αυτή τη διαφορά, καθώς παραδείγματα έργων που επιλέχθηκαν για φθηνότερες λύσεις από το εξωτερικό οδήγησαν τελικά τους πελάτες να επιστρέψουν σε πιο ποιοτικές επιλογές.

Η διοίκηση της Mevaco εκτιμά ότι ένα μέρος των μικρών απωλειών που ενδέχεται να προκύψουν από την αγορά των φωτοβολταϊκών θα καλυφθεί από άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα υψηλότερων απαιτήσεων, όπως το έργο που έχει αναλάβει η εταιρεία στη Riviera Galleria, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των αμυντικών κατασκευών.

Το έργο των 10 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Mevaco αποτελεί η νέα επένδυση ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε γειτονική οικοπεδική έκταση 26 στρεμμάτων. Το νέο βιομηχανικό κτίριο θα έχει επιφάνεια περίπου 6.000 τ.μ. και θα περιλαμβάνει δύο πτέρυγες, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας.

Η επένδυση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του αμυντικού τομέα, στον οποίο η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει νέες συμβάσεις. Όπως επισημάνθηκε, το αντικείμενο των αμυντικών κατασκευών είναι εξαιρετικά απαιτητικό, καθώς απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, από συγκολλητές έως ελεγκτές, καθώς και κατάλληλους χώρους παραγωγής.

Η πρώτη πτέρυγα του νέου κτιρίου αναμένεται να είναι έτοιμη στα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η εκπαίδευση του προσωπικού και η σταδιακή ένταξη του νέου εξοπλισμού στην παραγωγή. Στη νέα εγκατάσταση θα εγκατασταθούν δύο σημαντικά μηχανήματα, ένα κέντρο κατεργασίας 14 μέτρων, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και ένα μετρητικό σύστημα CMM, επίσης 14 μέτρων.

Μέρισμα και οικονομική πολιτική

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 2,625 εκατ. ευρώ, ή 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Σε ερώτηση για το ύψος του μερίσματος, που παρέμεινε ίδιο ανά μετοχή με την προηγούμενη χρονιά, δεδομένων των ισχυρών αποτελεσμάτων της περασμένης χρήσης, η διοίκηση τόνισε ότι η εταιρεία ακολουθεί διαχρονικά προσεκτική οικονομική πολιτική.

Ο κ. Δελένδας επισήμανε ότι η Mevaco είναι μια εταιρεία με οργανωμένη διαχείριση, που διατηρεί εξαιρετικό όνομα στην αγορά και πληρώνει σχεδόν μετρητοίς τους προμηθευτές της. Αυτή η επιλογή, όπως ανέφερε, σχετίζεται με τη συνολική χρηματοοικονομική φιλοσοφία της εταιρείας, που δίνει έμφαση στη σταθερότητα και την αντοχή του ισολογισμού.