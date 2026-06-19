Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή – Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής

Η Optima bank A.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 ποσού €0,23 ανά μετοχή (μικτό), προ της παρακράτησης του προβλεπόμενου φόρου, ήτοι συνολικά ποσό €50.853.557,98.

Στο ανωτέρω ποσό έχει συνυπολογιστεί το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 220.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου με συντελεστή 5%, το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος διαμορφώνεται σε €0,2185 ανά μετοχή.

Δυνάμει της από 05.05.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, δικαιούχοι του μερίσματος μικτού ποσού €0,23 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 25.06.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Τετάρτη 24.06.2026, οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 30.06.2026. Η καταβολή θα διενεργηθεί μέσω της Τράπεζας Optima bank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

1. μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS και τις σχετικές αποφάσεις της

2. ειδικά για τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 8173454, υπεύθυνος κος. Γεώργιος Δούκας).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) η οποία υπολογίζεται από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η σχετική απαίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, τυχόν μη εσπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.