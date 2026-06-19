ryanair:-Παρατείνεται-η-θητεία-του-Διευθύνοντος-Συμβούλου-Ο’-Λίρι-έως-το-2032

Η Ryanair ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παρέτεινε τη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου Μάικλ Ο’ Λίρι μέχρι τον Απρίλιο του 2032 και του χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης για πάνω από 10 εκατομμύρια μετοχές βάσει του νέου συμβολαίου του.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η αμοιβή του Ο΄Λίρι, η οποία περιλαμβάνει έναν «μέτριο ετήσιο μισθό και ένα ανώτατο ετήσιο μπόνους», θα κατατεθεί στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας για το 2026 προς έγκριση από τους μετόχους.

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Ο Ιρλανδός αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη σε έναν από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους της Ευρώπης από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 1994.

Με πληροφορίες από Reuters