Triple witching χωρίς δράμα: το Χρηματιστήριο κρατά τα υψηλά 17ετίας

Οριακά κέρδη 0,17% για τον Γενικό Δείκτη στις 2.475,98 μονάδες σε ημέρα τριπλής λήξης παραγώγων και αναδιάρθρωσης δεικτών — εβδομαδιαία άνοδος 2,24%, με τις τράπεζες να κάνουν στάση και τη βιομηχανία να παίρνει τη σκυτάλη.

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Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Γενικός Δείκτης 2.475,98 +4,20 +0,17% FTSE Large Cap 6.303,07 +18,21 +0,29% Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.850,22 -2,69 -0,09% FTSE Χρημ/κών Υπηρεσιών 13.323,17 -12,07 -0,09%

Η εικόνα της συνεδρίασης

Με μικρά αλλά σταθερά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια ημέρα τεχνικού χαρακτήρα που σημαδεύτηκε από την τριπλή λήξη των παραγώγων Ιουνίου (triple witching) και την ταυτόχρονη εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/ΧΑ. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες με άνοδο 0,17% (+4,20 μονάδες), παραμένοντας μια ανάσα κάτω από τα υψηλά 17ετίας που κατέκτησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα — επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009.

Ισχυρότερη εικόνα εμφάνισε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap, που ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 6.303,07 μονάδες (+18,21 μονάδες). Αντίθετα, οι τράπεζες λειτούργησαν ως ελαφρύ αντίβαρο: ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) υποχώρησε οριακά κατά 0,09% στις 2.850,22 μονάδες, με ανάλογη κίνηση και για τον FTSE Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-0,09%, στις 13.323,17 μονάδες). Έτσι, η μικρή άνοδος του ταμπλό στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στη βιομηχανία και στα μη τραπεζικά blue chips.

Ως προς τη συναλλακτική δραστηριότητα, η τελευταία ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο (17:18) έδειχνε τζίρο 323,13 εκατ. ευρώ στο σύνολο της αγοράς, εκ των οποίων 148,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον FTSE Large Cap. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το νούμερο αυτό προηγείται των τελικών δημοπρασιών κλεισίματος· λόγω της τριπλής λήξης και του rebalancing, ο επίσημος τζίρος της ημέρας αναμένεται σημαντικά υψηλότερος (εκτιμήσεις της αγοράς έκαναν λόγο για τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ), με την οριστική επιβεβαίωση να προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία κλεισίματος.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος κινήθηκε με χαμηλό ημέρας περί τις 2.467,81 μονάδες, ενώ προς το κλείσιμο ο δείκτης εκτινάχθηκε προς τη ζώνη των 2.486–2.490 μονάδων σε μια απότομη κίνηση που τυπικά συνοδεύει τις δημοπρασίες αναδιάρθρωσης (το ανώτερο όριο του εύρους αποτελεί εκτίμηση βάσει του ενδοσυνεδριακού γραφήματος και χρήζει επίσημης επιβεβαίωσης).

Στο εσωτερικό, η ημέρα είχε έντονη εταιρική ατζέντα: πέρασαν πακέτα στη Real Consulting (άλλαξε χέρια ποσοστό περί το 12,47%), ενώ στο επίκεντρο παρέμεινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, που υπερκαλύφθηκε περίπου επτά φορές — με τα αναλυτικά αποτελέσματα της κατανομής να αναμένονται στις 23 Ιουνίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 24 Ιουνίου.

Εβδομαδιαία εξέλιξη: τι άλλαξε από την προηγούμενη Παρασκευή

Σε εβδομαδιαία βάση η εικόνα παραμένει σαφώς ανοδική. Την προηγούμενη Παρασκευή (12 Ιουνίου) ο Γενικός Δείκτης είχε κλείσει στις 2.421,69 μονάδες· σε σχέση με εκείνο το σημείο, το σημερινό κλείσιμο στις 2.475,98 μονάδες μεταφράζεται σε εβδομαδιαίο κέρδος της τάξης του 2,24%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα, μετά το +2,80% της προηγούμενης.

Η εβδομάδα είχε «θερμό» πρώτο μισό: η αγορά επέκτεινε το ανοδικό της σερί σε νέα υψηλά 17ετίας (την Τετάρτη 17 Ιουνίου ο δείκτης έκλεισε στις 2.484 μονάδες, συμπληρώνοντας πέντε ανοδικές συνεδριάσεις), προτού η Πέμπτη φέρει μια ήπια διόρθωση που διέκοψε το πενθήμερο ράλι. Η σημερινή οριακή άνοδος επανέφερε τον δείκτη κοντά στις κορυφές. Από την αρχή του έτους τα κέρδη του Γενικού Δείκτη ανέρχονται πλέον σε +16,75%, με το εβδομαδιαίο εύρος διακύμανσης να εκτείνεται από τις 2.324,38 έως τις 2.489,11 μονάδες.

Χαρακτηριστικό της εντεινόμενης κινητικότητας είναι ότι η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της εβδομάδας ανήλθε στα 368,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 33,4% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας, με τη σημερινή ημέρα της τριπλής λήξης και του rebalancing να αποτελεί την κορύφωση. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 182,3 δισ. ευρώ.

Σημαντική παρατήρηση για το μείγμα της ανόδου: ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες την κούρσα οδηγούσε ο τραπεζικός κλάδος, η φετινή εβδομάδα έκλεισε με τις τράπεζες σε στάση κατοχύρωσης κερδών και τη σκυτάλη να περνά στη βιομηχανία και στα αμυντικού χαρακτήρα blue chips — μια εναλλαγή ηγεσίας που συχνά θεωρείται υγιής για τη συνέχεια μιας ανοδικής τάσης.

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Όγκος Βιοχάλκο (ΒΙΟ) 20,95 +9,11% 198 χιλ. Cenergy (CENER) 25,46 +3,41% 350 χιλ. Motor Oil (ΜΟΗ) 38,00 +1,33% 240 χιλ. ΟΤΕ (ΟΤΕ) 19,26 +0,89% 795 χιλ. Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) 10,00 +0,60% 660 χιλ. Εθνική (ΕΤΕ) 15,505 +0,58% 2 εκατ. ΔΕΗ (ΔΕΗ) 22,92 +0,17% 1,23 εκατ. Titan (TITC) 53,20 -1,48% 116 χιλ. Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,239 -1,21% 10,31 εκατ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 52,10 -0,76% 49.793 Allwyn (ALWN) 13,80 -0,65% 943 χιλ. Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 4,106 -0,34% 7,37 εκατ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 9,35 -0,32% 3,05 εκατ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) 45,58 -0,26% 211 χιλ. Metlen (MTLN) 41,62 -0,19% 182 χιλ.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν αναμφισβήτητα η Βιοχάλκο, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 9,11% στα 20,95 ευρώ. Το άλμα ήρθε στον απόηχο της ανακοίνωσης της θυγατρικής ElvalHalcor για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 250–300 εκατ. ευρώ (με έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Ιουλίου), η οποία θα ενεργοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ έως το 2030. Στο ίδιο μήκος κύματος, η αδελφή Cenergy ενισχύθηκε κατά 3,41% στα 25,46 ευρώ. Στην έντονη κινητικότητα του ομίλου συνέβαλαν και οι ροές της ημέρας λόγω της αναδιάρθρωσης δεικτών.

Στήριξη στο ταμπλό προσέφεραν επίσης η Motor Oil (+1,33% στα 38,00 ευρώ) και ο ΟΤΕ (+0,89% στα 19,26 ευρώ), ενώ η ΔΕΗ διατήρησε θετικό πρόσημο (+0,17% στα 22,92 ευρώ). Στις τράπεζες, η εικόνα ήταν μοιρασμένη: μόνη ανοδική στα βαριά χαρτιά η Εθνική (+0,58%), με την Eurobank (-1,21%), την Alpha Bank (-0,34%) και την Πειραιώς (-0,32%) να δέχονται πιέσεις κατοχύρωσης κερδών· κερδισμένη παρέμεινε η Τράπεζα Κύπρου (+0,60%).

Στον αντίποδα, την πίεση δέχθηκαν κυρίως αμυντικές και εξωστρεφείς αξίες: η Titan υποχώρησε 1,48% και η Coca-Cola HBC 0,76%. Η Allwyn υποχώρησε 0,65% στα 13,80 ευρώ, παραμένοντας μια δομικά αδύναμη ιστορία μετά τη συμπίεση της μερισματικής της απόδοσης στη μετα-συγχώνευση περίοδο, ενώ η Metlen κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα (-0,19%) σε ένα κλίμα που διατηρεί επιφυλακτικότητα ως προς τη μετοχή. Ήπια απώλεια (-0,26%) και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής σκοπιάς, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε σαφώς ανοδική δομή, διαπραγματευόμενος ακριβώς κάτω από την ιστορική ζώνη υψηλών 17ετίας. Η πιο κρίσιμη βραχυπρόθεσμη αντίσταση εντοπίζεται στο σύμπλεγμα 2.486–2.490 μονάδων (τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της εβδομάδας) και, ακόμη πιο πάνω, στις 2.497,15 μονάδες — το κλείσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2009, που λειτουργεί ως το ισχυρότερο «ταβάνι» της τάσης. Μια πειστική διάσπαση και κλείσιμο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων θα απελευθέρωνε τεχνικά την επόμενη κίνηση, με τους εβδομαδιαίους χάρακες των αναλυτών να τοποθετούν την επόμενη μείζονα αντίσταση περί τις 2.550 μονάδες.

Προς τα κάτω, πρώτη ζώνη στήριξης αποτελεί πλέον το εύρος 2.450–2.460 μονάδων, που έως πρόσφατα λειτουργούσε ως αντίσταση και έχει πλέον αντιστραφεί ρόλο. Επόμενα κατώφλια στήριξης εντοπίζονται στο ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων και, βαθύτερα, στην περιοχή των 2.370 μονάδων. Όσο ο δείκτης κρατά τις 2.450 μονάδες σε κλεισίματα, η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει υπέρ των αγοραστών.

Σε επίπεδο ταλαντωτών, μετά το αδιάκοπο ανοδικό κύμα από τις ~2.193 μονάδες, οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες ορμής εμφανίζονται υπεραγορασμένοι, κάτι που η τεχνική παύση της Πέμπτης αποφόρτισε εν μέρει. Σημειώνεται ότι οι ακριβείς αναγνώσεις ταλαντωτών (RSI, MACD) και τα επίπεδα κινητών μέσων δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία και αναφέρονται ποιοτικά ως ένδειξη· τα συγκεκριμένα νούμερα χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης.

Θετικό στοιχείο ποιότητας της ανόδου παραμένει ο όγκος συναλλαγών, που τις τελευταίες εβδομάδες κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο τριμήνου — γεγονός που υποδηλώνει ότι η τάση συνοδεύεται από ουσιαστική συμμετοχή και όχι μόνο από τεχνικές κινήσεις. Στον τραπεζικό δείκτη, παρά τη σημερινή οριακή υποχώρηση, η ευρύτερη εικόνα διατηρεί ανοδικό προσανατολισμό, με τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία να εξαρτάται από το αν θα επανέλθουν αγοραστές στα βαριά χαρτιά του κλάδου.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές σκηνικό ήταν σήμερα ασύμμετρο, καθώς η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας του Juneteenth στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη οι αγορές κινήθηκαν με μοιρασμένα πρόσημα: ο δείκτης EuroStoxx 50 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, καθώς ένα εξαήμερο ανοδικό σερί φάνηκε να ξεφυσά. Το επενδυτικό βλέμμα παρέμεινε στραμμένο στο γεωπολιτικό μέτωπο, μετά τη ματαίωση των προγραμματισμένων συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη — εξέλιξη που ξανάφερε στο προσκήνιο τα ερωτηματικά για τα Στενά του Ορμούζ και ώθησε ήπια υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Σε κλαδικό επίπεδο, ενέργεια και υγεία υπεραπέδωσαν (με τη Novo Nordisk να ενισχύεται περίπου 5% μετά από αναβαθμίσεις), ενώ ο κλάδος της πολυτέλειας υποχώρησε. Σε εβδομαδιαία βάση, ο EuroStoxx 50 κατέγραψε κέρδη 2,1% και ο Stoxx 600 περίπου 0,6%.

Στο προσκήνιο για τις διεθνείς αγορές παραμένει η Fed και η ρητορική του νέου επικεφαλής της, Κέβιν Γουόρς. Στην πρώτη του συνεδρίαση (16–17 Ιουνίου), η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%–3,75%, αλλά απέσυρε από το «dot plot» τη μείωση που προέβλεπε για το 2026: εννέα από τους δεκαοκτώ αξιωματούχους βλέπουν πλέον αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, με τον ίδιο τον Γουόρς —γνωστό επικριτή του διαγράμματος προβλέψεων— να απέχει από την υποβολή δικής του εκτίμησης. Ο σαφώς «γερακίσιος» τόνος, με επανειλημμένες αναφορές στη «σταθερότητα των τιμών», εκτόξευσε τις αποδόσεις των ομολόγων και προκάλεσε πτώση 1,21% στον S&P 500 την Τετάρτη — τη χειρότερη αντίδραση σε «ημέρα Fed» υπό νέο πρόεδρο από το 1994.

Οι αγορές, ωστόσο, ανέκτησαν μέρος του εδάφους την Πέμπτη, καθώς το βλέμμα στράφηκε στην αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Ιράν και στην προοπτική χαμηλότερου ενεργειακού κόστους. Στα συμβόλαια επιτοκίων, οι πιθανότητες αύξησης τοποθετούνται πλέον περίπου στο 1 προς 3 για τη συνεδρίαση του Ιουλίου και πάνω από 65% για τον Σεπτέμβριο. Για την Αθήνα, ένα πιο σφιχτό για περισσότερο διεθνές περιβάλλον ανεβάζει τον πήχη, όμως η εγχώρια αφήγηση —με καταλύτη την αναμενόμενη αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά (STOXX/MSCI) εντός του 2026, τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και τη ροή deals— διατηρεί την ελκυστικότητα του ελληνικού story για τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Γνώμες ειδικών

Στην εγχώρια ανάλυση, ο Μάνος Χατζηδάκης (Beta Χρηματιστηριακή) εκτιμά ότι η δομή της αγοράς εξακολουθεί να ευνοεί το ανοδικό σενάριο, με τις πρόσφατες υποχωρήσεις να έχουν χαρακτήρα τεχνικής παύσης και μερικής κατοχύρωσης κερδών μετά το ισχυρό ανοδικό κύμα που ξεκίνησε από τις 2.193 μονάδες· διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών.

Από την πλευρά των τεχνικών αναλυτών, επισημαίνεται ότι η ζώνη των 2.450–2.460 μονάδων, που λειτουργούσε ως αντίσταση, μετατρέπεται πλέον σε στήριξη, με τις 2.400 μονάδες ως πρώτο σημείο άμυνας σε ενδεχόμενη διόρθωση. Παράλληλα, η βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένη εικόνα των ταλαντωτών θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τοπικής φύσεως διόρθωση, χωρίς αυτό να ανατρέπει τους εγχώριους καταλύτες (ανθεκτικά θεμελιώδη α’ τριμήνου, μερίσματα, εταιρικά deals, σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον).

Στα εβδομαδιαία τεχνικά δελτία της αγοράς, ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί «σήμα αγοράς» με όγκο υψηλότερο του μέσου όρου τριμήνου, ενώ για τον Γενικό Δείκτη η επόμενη μείζων αντίσταση τοποθετείται περί τις 2.550 μονάδες και η βασική στήριξη χαμηλότερα. Διεθνώς, οίκοι όπως η BlackRock εστιάζουν στο αν η Fed του Γουόρς εγκαταλείπει οριστικά τη χαλαρωτική της προδιάθεση, με έμπειρους αναλυτές της αγοράς να δηλώνουν αιφνιδιασμένοι από τη σθεναρή έμφαση του νέου προέδρου στη σταθερότητα των τιμών.

Το σχόλιο της Beta Χρηματιστηριακής — Μάνος Χατζηδάκης

«Υψηλά 199 μηνών και κινήσεις με το βλέμμα στο μέλλον»

Τα νέα πολυετή υψηλά του Γενικού Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο συνοδεύονται από αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων, μια εξέλιξη που δεν είναι μόνο ενθαρρυντική για τη συγκυρία, αλλά και ιδιαίτερα εποικοδομητική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Μετά τις επιτυχημένες χρηματοδοτικές κινήσεις των Motor Oil, Optima Bank και Lamda Development, ακολούθησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με νέα έξοδο στις αγορές σταθερού εισοδήματος, ενώ παράλληλα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη όπως νωρίτερα σημειώθηκε στην περίπτωση της ΔΕΗ.

Οι πρωτοβουλίες άντλησης κεφαλαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και όσες αναμένονται το επόμενο διάστημα, αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της αγοράς, καθώς ενισχύουν την παραγωγική βάση των εισηγμένων εταιρειών και δημιουργούν προϋποθέσεις για υψηλότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Η αναβάθμιση των κεφαλαιοποιήσεων δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και των προοπτικών ανάπτυξης. Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, η είσοδος σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας οδηγούν αναπόφευκτα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα μελλοντικά κέρδη και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερες αποτιμήσεις. Παράλληλα, οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται αποφασισμένες να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη, πιο «ώριμη» φάση του ελληνικού χρηματιστηρίου, αποκτώντας το μέγεθος, τη διασπορά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές υπεραξίες, η τρέχουσα περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί κομβική για μια σειρά τραπεζικών και βιομηχανικών ομίλων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως το εύρος της ευκαιρίας και αξιοποιούν τη θετική συγκυρία ρευστότητας για να επιταχύνουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα όχι μόνο για τους μετόχους τους, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Σε μια εβδομάδα με λιγότερες συνεδριάσεις λόγω αργίας, οι αμερικανικές αγορές μετοχών ολοκλήρωσαν την περίοδο με ισχυρά κέρδη, ενισχυμένες από την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται επιθετικά στις μετοχές τεχνολογίας, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων υπό τη νέα ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τον νέο πρόεδρό της, Kevin Warsh. Αν και στα γεωπολιτικά καταγράφεται πρόοδος ως προς την αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών η εικόνα δεν έχει ξεκαθαρίσει ως προς την έκβαση των διαπραγματεύσεων γεγονός που διατηρεί την εγρήγορση των εμπλεκομένων καθιστώντας εύθραυστη την παραμονή των δεικτών στα ιστορικά υψηλά. Ενδεχομένως η επόμενη σειρά ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων τριμήνου (έναρξη δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου) να δώσει πειστικότερες απαντήσεις για την αντοχή των ισολογισμών σε υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και στο χρηματοοικονομικό κόστος καθώς το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων είναι πλέον ορατό ακόμα και μέσα στο 2026.

Διαγραμματικά, οι 2.489 μονάδες αποτέλεσαν το πέρας της ανόδου και συνέπεσαν με την εμφάνιση υπερτιμήσεων στους βραχυπρόθεσμους ταλαντωτές, φαινόμενο που τελευταία είχε παρατηρηθεί στις 5 Φεβρουαρίου. Η διόρθωση προς ώρας δεν έχει σημάδια έντασης, είναι μάλλον περιορισμένη και ελεγχόμενη καθώς εξελίσσεται περισσότερο με την μορφή συσσώρευσης στα ψηλά. Αν και οι ταλαντωτές δεν έχουν δείξει σημάδια αποφόρτισης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε επισκέψεις πολυετών υψηλών δείχνει ότι ολοκληρώνεται σε δύο χρόνους. Επομένως θα αναμέναμε μια εκ νέου προσπάθεια προσέγγισης των 2.500 μονάδων που θα ολοκληρώσει κύμα ανόδου από τα χαμηλά των 2.193 μονάδων. Σε κάθε περίπτωση το ανοδικό χάσμα της 12ης Ιουνίου μεταξύ 2.396 – 2.415 διατηρεί τις ιδιότητες της βραχυπρόθεσμης στήριξης της αγοράς ενώ ανοδικά η αγορά δεν έχει πρακτικά κάποιο επίπεδο αναφοράς που θα μπορούσε να θεωρηθεί πεδίο αύξησης της προσφοράς.

Οι νέες μετοχές του ΑΔΜΗΕ ξεκινούν την διαπραγμάτευση τους στις 24 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Επίσης από τις 24 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα τρέξει η Δημόσια Προσφορά των Αττικών Πολυκαταστημάτων (θυγατρική της Ideal Holdings) με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 3,20 ευρώ/μετοχή. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα μερίσματα της επόμενης εβδομάδας, οι προγραμματισμένες αποκοπές αφορούν τις Noval Property (€0,07), ElvalHalcor (€0,11), Cenergy (€0,26) και Intracom Holdings (€0,183) τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, την ΕΧΑΕ (€0,1147) την Τρίτη 23 Ιουνίου, την Interlife (€0,25) την Τετάρτη 24 Ιουνίου, τις Metlen (€1,00), Viohalco (€0,27) και Ιλύδα (€0,09) την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ενώ την Παρασκευή 26 Ιουνίου ακολουθεί η Motor Oil με μέρισμα €1,40 ανά μετοχή.

- Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ — Weekender, 19 Ιουνίου 2026 (Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Καλογερόπουλος).