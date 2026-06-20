Από-τα-μέλια…-στο-φαρμάκι:-Το-«προπατορικό-αμάρτημα»-που-έφερε-τη-ρήξη-μεταξύ-Τραμπ-και-Μελόνι

Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος τον περσινό Ιανουάριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιζόταν πρόεδρος (ο 47ος) των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, πως η σχέση του με τη Τζόρτζια Μελόνι (προσωπική και πολιτική) θα βρισκόταν σήμερα στο σημείο «μηδέν». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν τότε η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που προσκλήθηκε να παραστεί στη σπουδαία στιγμή του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία, γεγονός που προμήνυε την έναρξη μιας «χρυσής εποχής» στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ρώμης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Έναν χρόνο και έξι μήνες αργότερα, οι προσωπικές τους σχέσεις φαίνεται να έχουν διαλυθεί, το νήμα που τους συνέδεε έχει κοπεί, αφήνοντας, σύμφωνα με αναλυτές, τη Μελόνι εκτεθειμένη στη διεθνή σκηνή και τη στρατηγική της στην εξωτερική πολιτική – την οποία είχε βασίσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την επαφή με τον Τραμπ – σοβαρά υπονομευμένη.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο δεξιών ηγετών ήρθαν στην επιφάνεια με την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος έπληξε την ευρωπαϊκή οικονομία και αναζωπύρωσε τα έντονα αντιπολεμικά αισθήματα στην Ιταλία.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι οι δύο πλευρές ίσως είχαν επιλύσει τις διαφορές τους. Ωστόσο, αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε με τραχύ τρόπο την Παρασκευή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον είχε «παρακαλέσει» να βγάλει φωτογραφία μαζί της.

Η αμήχανη συνάντηση Τραμπ-Μελόνι στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7:

Η Μελόνι απάντησε άμεσα, λέγοντας ότι ο Τραμπ είχε επινοήσει την ιστορία. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, τον κατηγόρησε ότι δείχνει πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς φίλους και συμμάχους. «Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε ποτέ», δήλωσε.

Ο Ρεπουμπλικανός δεν άφησε το «φαρμάκι» της «φίλης» του να πέσει κάτω και επανήλθε, δηλώνοντας στο δίκτυο NBC πως «κάποτε ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου. Αλλά δεν θέλω να είναι θαυμάστριά μου, γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό μας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και όλα όσα σχετίζονται με τα Στενά (του Ορμούζ)». Και ακριβώς αυτή η τελευταία φράση του Τραμπ φανερώνει, κατά τα φαινόμενα, τον βασικό λόγο που έχει «στραβώσει» με την Ιταλίδα πρωθυπουργό: την άρνησή της να του προσφέρει βοήθειες στον πόλεμο με την Τεχεράνη.