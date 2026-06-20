ΕΛ.Α.Σ: 5 προτάσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας – Στοχευμένη αύξηση μισθών

Αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται στις πέντε εμβληματικές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως υπογράμμισε σε βίντεό της η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου.

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«Για ποιους; Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν καθημερινά τη μεγάλη μάχη για την υγεία μας, σε αντίξοες συνθήκες, χωρίς προσωπικό, με εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Για εκείνους που μας στηρίζουν στις πιο δύσκολες ώρες τις δικές μας και των αγαπημένων μας. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη σπουδαία παιδαγωγική αποστολή να βοηθήσουν τα παιδιά μας να αντιληφθούν τον κόσμο, να συμμετάσχουν σε αυτόν και να προετοιμαστούν για μία υπεύθυνη ζωή σε μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης», σημείωσε η κ. Κουφονικολάκου.

Αιτιολογώντας αυτήν την επιλογή, «γιατί; Επειδή το σύστημα υγείας και παιδείας στη χώρα μας είναι βαθιά πληγωμένο. Δομές υγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έλλειψης προσωπικού και σχολεία σε καθεστώς έντασης και χάους λόγω της βαθιάς απαξίωσης», πρόσθεσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, καταλήγοντας πως «επειδή αυτή η διαχείριση της κυβέρνησης προδίδει την επιθυμία να διαλύσει κάθε δημόσιο πλαίσιο, αφήνοντας χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα να πάρουν τον έλεγχο με ιδιωτικά συστήματα υγείας και ιδιωτικά σχολεία. Δεν θα το επιτρέψουμε».

«Τι κάνουμε; Με μία ολιστική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει και άλλες προτάσεις: Ενισχύουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σχολείο. Αναγνωρίζουμε έμπρακτα το έργο των επαγγελματιών που κάνουν για εμάς την υπέρβαση. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και παιδείας που παρέχονται στους πολίτες», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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