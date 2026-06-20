Ευαγγελία-Λιακούλη:-«Οι-καταγγελίες-για-την-επιλογή-δικαστικών-λειτουργών-εκθέτουν-ανεπανόρθωτα-την-κυβέρνηση»

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Η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγελία Λιακούλη, δήλωσε πως «είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις και η δημοσιοποίηση επιστολών διαμαρτυρίας ανώτατων δικαστικών λειτουργών, στις οποίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκαν σε αποχή και αποχώρηση, υποδεικνύοντας παρεμβάσεις και αδιαφανείς μεθοδεύσεις στις διαδικασίες επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

«Όταν οι ίδιοι οι λειτουργοί της Θέμιδας καταγγέλλουν κυβερνητική εμπλοκή και προσπάθεια χειραγώγησης των κρίσεων, η εκτελεστική εξουσία δεν είναι απλώς εκτεθειμένη. Είναι υπόλογη για την ενορχηστρωμένη αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων της Δημοκρατίας μας», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στην καθεστωτική της αντίληψη, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι αντιλαμβάνεται τη Δικαιοσύνη όχι ως ανεξάρτητο πυλώνα της Πολιτείας, αλλά ως πεδίο ασκήσεως πολιτικής επιρροής και διευθέτησης σκοπιμοτήτων», σημείωσε η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για να συμληρώσει: «Η αλαζονεία της εξουσίας τούς έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή θεσμική κρίση εμπιστοσύνης, την οποία οι ίδιοι οι δικαστές αρνούνται πλέον να νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους».

«Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, αξιοκρατία και φως παντού. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης των θεσμών και να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το περιεχόμενο των καταγγελιών», τόνισε η ίδια επισημαίνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη διολίσθηση του κράτους δικαίου».

«Στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ θα πρωτοστατήσει με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχει ήδη δημοσιοποιήσει και διαβουλευθεί, ώστε η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να απεμπλακεί οριστικά από τον κυβερνητικό εναγκαλισμό, αποκαθιστώντας το αίσθημα ισονομίας και εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τους θεσμούς», κατέληξε η κ. Λιακούλη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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