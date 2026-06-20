ΕΥΔΑΠ: Επιβεβαίωσε επιπλέον έσοδα 78 εκατ. ετησίως μέχρι το 2029

Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και η σημαντική αύξηση των μελλοντικών εσόδων βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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Ο διευθυντής της ΕΥΔΑΠ χαρακτήρισε το 2025 «σημαντική χρονιά», τονίζοντας ότι η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η έναρξη εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την περίοδο 2025-2029 από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς, το οποίο διαμορφώνει για πρώτη φορά ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον εσόδων για την εταιρεία.

Όπως υπογράμμισε, το νέο καθεστώς εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη του λειτουργικού κόστους, των αποσβέσεων και μιας λογικής απόδοσης επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων, προσφέροντας σαφή διαφάνεια στα οικονομικά μεγέθη και ισχυρότερες ταμειακές ροές στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά περίπου 78 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2029, γεγονός που δημιουργεί νέες προοπτικές για την κερδοφορία και τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την αναγνώριση υποανακτημένων ποσών προηγούμενων χρήσεων, ύψους περίπου 323 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν περιλήφθηκαν στην απόφαση της ΡΑΑΕΥ. Η θετική έκβαση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη πηγή εσόδων για την εταιρεία στα επόμενα χρόνια.

Διανομή μερίσματος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος και στη δυνατότητα που προσφέρει το νέο πλαίσιο για μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό. «Από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι τα έσοδα της εταιρείας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης με αρκετή ακρίβεια τα κόστη και τις αποσβέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με βάση αυτή τη νέα προβλεψιμότητα, η διοίκηση έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, την εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση πολιτικής μερισμάτων για τα επόμενα χρόνια. Όπως επεσήμανε ο κ. Σαχίνης, η σταθερότητα, η διαφάνεια και η δυνατότητα προγραμματισμού που παρέχει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα επιτρέψουν στην ΕΥΔΑΠ να ανακοινώσει, σε κατάλληλο χρόνο, μια συγκεκριμένη πολιτική διανομών προς τους μετόχους.

Τέλος, η εταιρεία επιταχύνει τις επενδύσεις της, με την απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος να φθάνει τα 77,5 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένη κατά σχεδόν 28% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται 181 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της ΕΥΔΑΠ.