Η-Ελλάδα-«έδειξε»-Μαυροβούνιο:-Στόχος-η-ένταξη-στην-ΕΕ-επί-ελληνικής-προεδρίας-το-2027

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η Αθήνα επιβεβαιώνει πλέον και δημοσίως ότι επιδιώκει να συνδέσει την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 με ένα εμβληματικό βήμα στη διαδικασία διεύρυνσης: την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

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Από την Ποντγκόριτσα, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε το σαφέστερο έως σήμερα στίγμα των ελληνικών προθέσεων, δηλώνοντας ότι «αποτελεί έναν μεγάλο στόχο να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας να υποδεχτούμε το Μαυροβούνιο ως το επόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έρχεται να επιβεβαιώσει τον σχεδιασμό που έχει αναπτύξει η Αθήνα για τα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με αιχμή τη στήριξη των χωρών που βρίσκονται πιο κοντά στην ολοκλήρωση της ενταξιακής τους πορείας. Μεταξύ αυτών, το Μαυροβούνιο θεωρείται από τις Βρυξέλλες η πλέον ώριμη υποψηφιότητα, καθώς έχει προχωρήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής στην εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων.

Κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Έρβιν Ιμπραήμοβιτς, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό Μιλόικο Σπάγιτς. Ο Έλληνας υπουργός επανέλαβε την «αταλάντευτη στήριξη» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι η ένταξη του Μαυροβουνίου συνιστά μια εξέλιξη αμοιβαία επωφελή τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

During his visit in Podgorica, FM George Gerapetritis was received by #Montenegro PM Milojko Spajić @MickeySpajic Κατά την επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Milojko Spajić pic.twitter.com/agSYyvqf45 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 19, 2026

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόοδο που έχει καταγράψει η Ποντγκόριτσα τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης της Συνθήκης Προσχώρησης συνιστά ουσιαστική αναγνώριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί. Παράλληλα, συνεχάρη το Μαυροβούνιο για την πλήρη ευθυγράμμισή του με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ, στοιχείο που, όπως ανέφερε, αποδεικνύει πόσο κοντά βρίσκεται ήδη στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες.

Η ελληνική στρατηγική για το 2027

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέονται άμεσα με τη συνολικότερη ελληνική πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εγκαινιάστηκε εκ νέου τον περασμένο Απρίλιο με την υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών από τους υπουργούς Εξωτερικών και ανώτερους αξιωματούχους των χωρών της περιοχής.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων όσο και λόγω της ανάγκης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα επιδιώκει να αναβιώσει τον συμβολισμό της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης του 2003, όταν η Ελλάδα είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η ελληνική διπλωματία φιλοδοξεί να συνδέσει ξανά την προεδρία της με ένα καθοριστικό βήμα διεύρυνσης της Ένωσης.

Αν και το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης του Μαυροβουνίου περίπου στις αρχές του 2028, η Αθήνα εκτιμά ότι, υπό προϋποθέσεις, η διαδικασία θα μπορούσε να επιταχυνθεί ώστε να ολοκληρωθεί λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.

Καθοριστικό θεωρείται το γεγονός ότι ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2027 η Ελλάδα θα συμμετέχει στο σχήμα του «τρίο» των προεδριών της ΕΕ μαζί με τη Λιθουανία και την Ιταλία, αποκτώντας αυξημένη δυνατότητα επιρροής στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό και στις σχετικές πολιτικές αποφάσεις για τη διεύρυνση.

Τεχνογνωσία και περιφερειακή διασυνδεσιμότητα

Παράλληλα με την πολιτική στήριξη, η Ελλάδα προτίθεται να συνεχίσει την παροχή τεχνικής βοήθειας προς το Μαυροβούνιο για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Στις συνομιλίες της Ποντγκόριτσα συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής συνεργασίας και του πολιτισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περιφερειακή διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των λιμένων και των μεταφορών, καθώς και στη στρατηγική σημασία του Αυτοκινητοδρόμου Αδριατικής – Ιονίου.

Στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα προς την Ποντγκόριτσα το προσεχές διάστημα, με στόχο τη διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Για την Αθήνα, η ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την ενίσχυση του ελληνικού γεωπολιτικού αποτυπώματος στην περιοχή και την επιδίωξη να αναδειχθεί εκ νέου η Ελλάδα σε βασικό διαμορφωτή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια.

- sofokleous10.gr

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